Из-за худобы Джоли постоянно мерзнет и кутается в пальто даже в +25

В повседневной жизни звезда Голливуда Анджелина Джоли почти не носит платья, отдавая предпочтение брюкам, кардиганам и пальто. Причем последние 42-летняя звезда надевает вне зависимости от того, какая температура за окном.

На днях папарацци сфотографировали Анджелину Джоли и ее сына Нокса в Лос-Анджелесе, когда они направлялись в зоомагазин.

В этот день (как и в многие предыдущие) Джоли отдала предпочтение черному пальто, дополнив его брюками, топом и ботильонами в тон.

Интересно, что Нокс гулял по улицам города в одной футболке и брюках цвета хаки и, судя по всему, чувствовал себя отлично.

Удивившись, почему ребенок, в отличие от своей знаменитой мамы, одет так легко, мы решили уточнить, какова погода нынче в Калифорнии, и обнаружили, что температура днем там сейчас не падает ниже 20-25 градусов тепла.

Читатели портала MailOnline тоже обратили внимание на эту странность. В комментариях многие пошутили, что Анджелина и Нокс смотрели разные погодные сводки.

Более едкие замечания коснулись гардероба голливудской актрисы. По мнению Интернет-пользователей, одежда Джоли на весну ничем не отличается от зимней.

Нам же кажется, что такое модное постоянство Анджелины может быть связано с ее худобой: актриса попросту мерзнет из-за дефицита подкожного жира, поэтому старается одеваться теплее в любую погоду.