Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 марта по 1 апреля

Гороскоп Василисы Володиной — краткий путеводитель по счастливой жизни. К советам знаменитого российского астролога и телеведущей обращаются все, даже самые влиятельные люди страны.

Как утверждает Василиса Володина, грядущая неделя — время больших перемен. Венера заставит искать тепла и уюта, но ретроградное движение Юпитера и Меркурия вынудит действовать жестче.

Ситуация будет склонять к агрессии, контролю, мнительности, конфликту. Возможны ссоры, расставания, обиды. В каждом человеке возрастет чувствительность, люди начнут ее прятать за нервозностью, злостью, негативом.

Все это ждет нас на этой неделе, но, к счастью, Василиса Володина знает, как в таких полевых условиях жить, любить и развиваться.

Овен

Овнам стоит разобраться с важными делами пораньше: начало недели сулит успех, прилив сил, радость и приятные сюрпризы. Астролог рекомендует внимательно следить за окружающим миром, ведь именно в нем вы сможете разглядеть что-то очень важное. Возможно, с вами пытается связаться Вселенная.

Вторая половина недели пройдет менее оптимистично: даже позитивное влияние Солнца не спасет вас от шквала упреков, груза обязанностей и недопонимания со стороны любимого человека.

Придется как-то договариваться без криков и споров. Звезды подсказывают, что провокатором конфликта станете вы.

Телец

Тельцам желательно побыть некоторое время в одиночестве. На этой неделе на вас сойдет большая лавина, состоящая из подавленных чувств и негативных мыслей. Вы будете готовы дать отпор пробудившимся эмоциям, но этого делать не стоит. Вам незачем побеждать себя и свои чувства, вам нужно принять себя и собраться с мыслями. Эмоциональный шквал и депрессивное настроение отразит Венера, перейдя в ваш знак.

На самом деле груз подавленных эмоций всегда был при вас. Просто на этой неделе вы начнете чувствовать острее не только свои внутренние переживания, но и весь мир. Не бойтесь этого.

Венера поможет вам сбросить этот тяжелый груз с плеч.

Близнецы

Грядущая неделя подарит Близнецам надежду, но как только вы поверите в то, что все будет хорошо, события начнут развивать непредсказуемо. Всему виной ретроградное движение Меркурия, которое смешает ваши карты и спутает приоритеты. Нельзя позволять влиянию планеты лишить вас главного — целей в жизни.

В остальном неделя отлично подходит для общения с людьми. Через новые знакомства к вам может поступить ценная информация, которая поможет достичь финансового успеха.

Правда, прежде чем рисковать, желательно проверить правдивость информационного источника.

Рак

Ракам, особенно обидчивым, Василиса Володина рекомендует озаботиться на этой неделе восстановлением дружеских, деловых или любовных связей. Луна не подарит вам ничего до тех пор, пока вы не подарите прощение своему обидчику. Также

грядущая неделя буквально создана для того, чтобы помочь вам освежить свою память и вспомнить нечто важное, так сказать, найти недостающую деталь пазла, чтобы потом собрать его до конца.

Постарайтесь детально восстановить прошлые события и посмотреть на них свежим взглядом.

Лев

Вселенная предупреждает Львов: на этой неделе вы столкнетесь с более сильным соперником, который начнет давить на вас своим авторитетом. Скорее всего, стычка произойдет на рабочем месте, не исключено, что кто-то из коллег выскажет свое недовольство по поводу вашей работы. Астролог советует снизить свои амбиции и обращать внимание только на слова тех, кого вы уважаете.

Сейчас очень опасное время для споров, конфликтов, борьбы — вы рискуете потерпеть поражение. На этой неделе вы потратите массу сил, придумывая разнообразные способы наказания своих обидчиков, но это пустая трата времени.

Вам нужно научиться воспринимать критику или перестать обращать внимание на мнение других людей.

Дева

На этой неделе Девам потребуется осторожность в работе, предусмотрительность в делах и вежливость в общении с людьми. Особенно это касается родственников и близких друзей. Одно неосторожное слово может стать причиной серьезного конфликта. В связи с ретроградным движением Меркурия возможны непредсказуемые события.

Одна ошибка может повлечь за собой другую, именно поэтому вам необходимо быть осторожнее. Ответом на необдуманные поступки будет суровый урок от жизни. Лучше не рисковать, не подставлять свой успех.

Весы

На этой неделе у Весов ожидается стремительный личностный рост за счет получения новых знаний. Венера, управляющая вашим знаком, усилит вашу уверенность в себе.

Вы научитесь демонстрировать свои скрытые способности, располагать к себе людей, добиваться компромиссов и признавать свои положительные качества. Венера зажжет в вас огонь, который заметят окружающие.

Комплименты на этой неделе заменят критику. Вам удастся укрепить свои личные отношения, показав партнеру свои самые лучшие качества.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам отпустить все обиды и настроить себя на демократичное общение. На этой неделе желательно показать людям не только свой профессионализм, но и коммуникативные навыки. От того, как вы общаетесь с окружающими, будет зависеть ваш собственный успех. В период усиленного Марса сохранить дружелюбное отношение не так-то просто.

Если вы сумеете воспротивиться этому влиянию, сохранив самообладание и хладнокровие, то любые препятствия на пути будут преодолеваться легко. Это своего рода проверка на прочность.

Стрелец

Для Стрельцов неделя будет кризисной. Нужно подготовить себя к тому, что любой поворот событий может стать роковым. Всему виной ретроградный Юпитер, который на этой неделе руководит вашей удачей. Звезды предвещают душевные волнения, материальные убытки, нарушенные обещания, внутренние разногласия.

Вам придется несладко, но испытания укрепят ваш дух. В любой непонятной ситуации главное, как утверждает астролог, — действовать решительно. Любой риск на этой неделе — ваш персональный выход из тупика.

Козерог

Представители созвездия Козерога на этой неделе будут слишком напряжены. Это отразится на всех близких — возможны ссоры и склоки с членами семьи.

С одной стороны, можно высказать все, что наболело, и поставить в конце точку. С другой стороны, необоснованная агрессия может обидеть близкого вам человека и отдалить вас друг от друга.

Василиса Володина рекомендует направить это внутреннее нетерпение и переизбыток сил в нужное русло. Например, данные качества могут быть полезны, если нужно быстро обогнать конкурентов и добиться успеха.

Водолей

Водолеи на неделе с 26 марта по 1 апреля будут заложниками плохого настроения.

Выбраться из капкана негативных эмоций поможет общение с энергичными и позитивными людьми. Все ваши проблемы, если верить гороскопу, в эти семь дней будут просто надуманными.

Переступите через них. Усиленный Сатурн поможет набраться смелости, чтобы выразить себя: словами, творчеством, внешним видом, да как вам захочется. На этой неделе вы сделаете еще один верный шаг навстречу принятия себя.

Рыбы

Привлечь удачу на этой неделе помешает Меркурий. Из-за его ретроградного движения вы можете сбиться с пути, пойти другой тропой или начать двигаться в обратном направлении. В этом случае помочь может только ваша интуиция. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу: он выведет вас на верную дорогу.

В остальном проблемы личного характера обойдут вас стороной. Вы будете слишком погружены в собственные мысли, для вас окружающий мир растворится. Главное — не изолируйте себя полностью.

Предстоящая неделя будет весьма противоречивой, обманчивой и опасной. Правда, даже с такими астрологическими условиями вам ничто не помешает добиться успеха. Если вы верите в себя, вам все по плечу. Не ждите подарка капризной фортуны, начинайте добиваться своего самостоятельно.