ВИДЕО дня: 8-летняя Меган Маркл играет королеву. Dreams Come True!

Актриса Меган Маркл воистину стала всенародной любимицей. Имя невесты принца Гарри буквально не сходит со страниц таблоидов. В этот раз сообщается, что Маркл напророчила себе будущее, сыграв в детстве королеву.

36-летняя Меган Маркл будто с детства знала, что ей суждено стать членом королевской семьи. Как-то она фотографировалась с тиарой на голове, затем позировала на фоне Букингемского дворца, а уже в мае и правда выйдет замуж за принца Гарри.

Те, кто верит в судьбу и знаки, также говорят, что актриса буквально напророчила себе будущее. В подтверждение тому - трогательное видео.

На нем крошка Меган в золотой игрушечной короне играет с другими детьми на дне рождения своей подруги Нинаки Придди и притворяется, что она королева Англии: «Меня зовут Меган, но вы можете называть меня Ваше Высочество».

Роликом поделилась подруга, Нинаки Придди рассказала о том самом дне, когда сняли видео:

«Наша игра называлась «Ваше Королевское Высочество», и звездой была Меган. Она всегда была лидером и находилась в центре внимания. Даже на моем празднике главная роль была у нее!»

Смотрите видео:

Согласитесь, это очень трогательно и наталкивает на мысль, что в жизни ничего просто так не происходит. Напомним, что уже 19 мая принц Гарри и Меган Маркл поженятся.

Меган Маркл и Нинаки Придди в детстве и юности (много фото по стрелочке справа):

Меган Маркл в школьные годы: