Ким Кардашян высмеяли за несуразный фотошоп

Подписчики Ким Кардашян в Instagram высмеяли ее за несуразный фотошоп. Неудачную ретушь выдала машина на заднем плане, которая превратилась из джипа в неопознанный предмет.

Пользователи заметили, что звезде подретушировали один из боков на стыке пояса шорт с телом. «Поклонники беспощадно издеваются над эпическим фотошоп-провалом Ким Кардашян, потому что это действительно настолько плохо», — пишет микроблогер SamSmart.

Юзеры заметили, что на фотографии искривлена дорожная разметка, а на заднем плане стоит странное транспортное средство, похожее на часть автомобиля.

Они попытались восстановить оригинал снимка и пришли к выводу, что изначально там действительно была машина.

Подписчики модели в комментариях начали упрекать звезду в обмане. Спустя некоторое время она закрыла возможность прокомментировать пост. Некоторые из критических сообщений успел процитировать портал Metro.co.uk. «Только я или кто-то еще заметил, как расплющило машину сзади?» — изумился один из пользователей.