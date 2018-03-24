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Ким Кардашян высмеяли за несуразный фотошоп

Lenta.ru
Ким Кардашян | Фото: ANGELA WEISS/AFP/Scanpix

Подписчики Ким Кардашян в Instagram высмеяли ее за несуразный фотошоп. Неудачную ретушь выдала машина на заднем плане, которая превратилась из джипа в неопознанный предмет.

Пользователи заметили, что звезде подретушировали один из боков на стыке пояса шорт с телом. «Поклонники беспощадно издеваются над эпическим фотошоп-провалом Ким Кардашян, потому что это действительно настолько плохо», — пишет микроблогер SamSmart.

Юзеры заметили, что на фотографии искривлена дорожная разметка, а на заднем плане стоит странное транспортное средство, похожее на часть автомобиля.

Они попытались восстановить оригинал снимка и пришли к выводу, что изначально там действительно была машина.

Подписчики модели в комментариях начали упрекать звезду в обмане. Спустя некоторое время она закрыла возможность прокомментировать пост. Некоторые из критических сообщений успел процитировать портал Metro.co.uk. «Только я или кто-то еще заметил, как расплющило машину сзади?» — изумился один из пользователей.

‪Let’s March! @AMarch4OurLives @EveryTown (Wear Orange) 📸 BACKGRID

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

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