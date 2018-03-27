Что с носом?! Свежий снимок Наоми Кэмпбелл озадачил поклонников

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, известная в мире как Черная Пантера, опубликовала в своем Instagram фотографию без макияжа, которая вызвал жаркие споры в Сети, сообщает Daily Mail.

Поклонники 47-летней модели обратили внимание на неестественные пропорции ее носа, который на снимке кажется слишком тонким, как бы приплюснутым сверху, и обвинили Кэмпбелл в использовании фотошопа.

«Малышка! Твой нос немного узковат. Но ты все равно крутая!», — написал один из подписчиков в комментариях к фотографии. «Даже заметно, где именно его подредактировали», — добавил другой.

Ким Кардашян и Йоланда Хадид, напротив, выразили восхищение натуральной красотой топ-модели. А вы что скажете?

Напомним, Наоми Кэмпбелл в модельном бизнесе с 15 лет. Она - первая чернокожая девушка, которая появилась на обложках французского и английского Vogue и журнала Time.