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Что с носом?! Свежий снимок Наоми Кэмпбелл озадачил поклонников

Русский TVNET
Наоми Кэмпбелл | Фото: NINA PROMMER/EPA/Scanpix

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, известная в мире как Черная Пантера, опубликовала в своем Instagram фотографию без макияжа, которая вызвал жаркие споры в Сети, сообщает Daily Mail.

Поклонники 47-летней модели обратили внимание на неестественные пропорции ее носа, который на снимке кажется слишком тонким, как бы приплюснутым сверху, и обвинили Кэмпбелл в использовании фотошопа.

«Малышка! Твой нос немного узковат. Но ты все равно крутая!», — написал один из подписчиков в комментариях к фотографии. «Даже заметно, где именно его подредактировали», — добавил другой.

Ким Кардашян и Йоланда Хадид, напротив, выразили восхищение натуральной красотой топ-модели. А вы что скажете?

#Mood #Bare @narsissist @patti_wilson #Family 🖤

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Напомним, Наоми Кэмпбелл в модельном бизнесе с 15 лет. Она - первая чернокожая девушка, которая появилась на обложках французского и английского Vogue и журнала Time.

Несмотря на то, что Кэмпбелл признана одной из самых красивых женщин в мире, сама она признается, что всегда страдала от неуверенности в себе.

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