Не для впечатлительных! Похудевшая на 90 кг девушка не может смотреть на себя в зеркало

Из-за резкого похудения после резекции желудка кожа Хоуп Такер обвисла. Теперь врачи отказываются помочь девушке, потому что боятся, что она не перенесет еще одно хирургическое вмешательство.

Хоуп Такер весила почти 150 килограммов. Физическая форма девушки вгоняла ее в сильнейшую депрессию. Она даже начала принимать успокоительные таблетки и решилась на операцию по уменьшению желудка. Такер рассказала британскому порталу Mail Online, что легла под нож из-за неуверенности в себе.

Еще в школе она стала стремительно набирать вес. Стоило ей немного похудеть, как в скором времени килограммы возвращались обратно. Хоуп стала заедать стресс.

У девочки начались проблемы со здоровьем. Она задыхалась, когда пыталась подняться по лестнице.

«Я была толстым подростком, и девочки в классе смотрели на меня с отвращением. Я слышала, как они шептались за моей спиной, и это выводило меня из себя», — вспоминает Такер.

После операции девушка так сильно похудела, что ее кожа обвисла. Сейчас масса тела Хоуп Такер составляет всего 57 килограммов. Девушка неоднократно просила врачей помочь ей избавиться от лишней кожи хирургическим путем, но получала отказ.

Дело в том, что во время резекции Хоуп чуть не умерла. И теперь специалисты боятся, что осложнения повторятся и ее организм не выдержит.

Такер признается, что сейчас не может без слез смотреть на себя в зеркало. Теперь девушка боится, что снова впадет в депрессию, только на этот раз из-за лишней кожи.

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