Свекор Пиппы Миддлтон арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего

На днях в западных СМИ появилась информация об аресте британского бизнесмена Дэвида Мэттьюса. Миллиардер и свекор родной сестры Кейт Миддлтон был задержан полицией во Франции по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего.

По данным британского издания Mail Online, свекор Пиппы Миддлтон Дэвид Мэттьюс был задержан в Париже 29 марта, однако потом его отпустили под залог. Известно, что преступление якобы было совершено в конце 1990-х годов во Франции.

«Я подтверждаю, что 27 марта Дэвид Мэтьюс был арестован полицейскими бригады по защите несовершеннолетних. После этого Государственная прокуратура Парижа начала судебное расследование»,

— цитирует The Sun представителя французского суда.

Причастность миллиардера к инцидентам подтвердил полиции свидетель. Официальный представитель Мэттьюса заявил, что бизнесмен отрицает выдвинутые обвинения. Кенсингтонский дворец — резиденция герцога и герцогини Кембриджских — никак не прокомментировал эти сообщения.