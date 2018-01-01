Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 апреля 2018 года

Влияние космических объектов часто играет определяющую роль в нашей удачи по жизни. Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина как никто другой знает, как достичь гармонии с энергетикой звезд и планет.

Планеты на этой неделе будут находиться в полном спокойствии. Довольно интересен факт, что абсолютно все планеты будут либо в умеренной степени сильны, либо максимально активны. Солнце тоже будет невероятно мощным в знаке Овна. Единственный объект, идущий вразрез с общей тенденцией, - Луна. Она в эти семь дней будет преимущественно слабой. Это плохо для одних и хорошо для других знаков.

Звезды советуют не тратить зря силы и энергию. На этой неделе почти всем знакам Зодиака нужно сфокусироваться на решении проблем.

Овен. Ваши завистники принесут вам много неприятностей. Это страшное чувство будет руководить многими людьми, которые вас окружают. Лишь некоторые из них захотят утолить свою жажду мести по отношению к вам.

Вам желательно не пытаться провоцировать ваших врагов на месть, потому что все это может вылиться в серьезнейший конфликт.

Так будет действовать ретроградный Юпитер. Солнце же будет сильным, поэтому заниматься саморазвитием будет проще. Слабая Луна тоже вам на руку: благодаря этому уйдут депрессии и исчезнет неуравновешенность и эмоциональная нестабильность.

Телец. Тельцам слабая Луна не позволит настроиться на новые начинания и продуктивное взаимодействие с людьми. Восстановить энергетический баланс можно будет физическими упражнениями и долгими прогулками. Свежий воздух поможет вашей голове очиститься от негатива. Для работы монотонной и трудной эта неделя станет просто идеальным временем.

Не просите ни у кого помощи, если не хотите потерпеть неудачу. Люди будут преследовать лишь свои корыстные цели, от которых страдать будут все вокруг.

Занимайтесь спортом и ограничьте прием вредной и жирной пищи.

Близнецы. Опирайтесь на силу своего разума, потому что Солнце подействует очень плохо на вашу физическую форму. Уставать вы будете гораздо быстрее обычного, так что постарайтесь не прыгать выше головы. Если вы занимаетесь интеллектуальной работой, то удача будет на вашей стороне.

Умственный труд - это ваше спасение сейчас. Попробуйте выйти за пределы своих возможностей, ведь вам по силам практически все. Вы сможете найти новый источник дохода на этой неделе.

Повезти вам должно и в любви: люди будут более понятными и легко читаемыми. Пользуйтесь моментом, чтобы преуспеть.

Рак. Секреты успеха для Раков будут простыми - работа, вера в себя, советы окружающих людей. Ваши близкие видят вас со стороны, поэтому не стоит их слова и замечания оставлять без всякого внимания. Венера сейчас сильна, а она является для вас одним из главных «поставщиков» жизненных сил.

У вас появится любовь и тяга к красоте, романтический настрой, а настроение значительно повысится. Не стоит портить его пустыми переживаниями сейчас.

Не бойтесь идти на компромисс, ведь это лучший способ показать людям свою готовность сотрудничать.

Лев. Запрограммируйте себя на успех. Скажите себе в понедельник утром, что вы можете сделать все. Сильное Солнце поможет вам занять лидирующие позиции во всех жизненных направлениях, а слабая Луна не будет вгонять вас в депрессию. Солнце в Овне - это источник чистой силы, который будет с вами все время.

Это будет прекрасное время для смены обстановки, для путешествий и командировок. Можно смело ходить по магазинам, чтобы баловать себя новыми вещами.

Женщинам-Львам можно посетить салон красоты, а мужчинам- купить что-то новое из одежды, чтобы настроиться на весенний лад.

Дева. Слабая Луна - это плохой знак для вас. Привлечь удачу одной только силой мысли у вас не получится. Важно, чтобы люди хотели идти вам навстречу. Для этого придется следить за тем, что вы говорите и делаете. Это очень важно, потому что вы можете ненароком обидеть кого-нибудь своими резкими замечаниями.

Постарайтесь не критиковать никого на выходных, когда Луна окажется совсем обессиленной в Козероге. Анализируйте то, что хотите сказать, потому что даже легкий намек на критику может повергнуть человека в ярость.

Конфликты очень опасны на этой неделе.

Весы. Чтобы заветное желание исполнилось, будет недостаточно просто этого желать. Солнце будет сильным в Овне всю неделю, поэтому комплексы ваши всплывут на поверхность. Глубинные переживания тоже могут стать актуальными.

Постарайтесь не воспринимать все вокруг так, словно жизнь заканчивается. Неудачи - это не удар судьбы, а лишь начало чего-то нового и хорошего.

Будьте самими собой, тогда все будет максимально стабильным. Ваша продуктивность будет повышенной, потому что Венера все еще сильна. Стабильность - это хорошо, но звезды хотят видеть в вас победителей. Не останавливайтесь на достигнутом.

Скорпион. Пришло время довольствоваться малым. Жизненный путь ваш может резко измениться, потому что Меркурий сейчас ретрограден. Конечно, сначала это покажется вам странным, но жизнь представляет собой нечто непостоянное.

Звезды и планеты советуют вам начать двигаться вперед, но делать это мудро, потому что жадность и неосторожность приведут к тотальному регрессу,

к движению назад и потере удачи. В любви можно смело отдаваться романтике, но только тем, кто уже находится в отношениях. Если вы в поисках, то займите позицию выжидательную.

Стрелец. Стрельцам сильное Солнце и слабая Луна принесут огромное количество позитива. Исполнение ваших желаний произойдет уже в начале недели, если вы сохраните напористость и решимость. Даже ваша сексуальная энергетика усилится из-за сильного Солнца и апатичной Луны.

Все будет направлено на то, чтобы сделать вашу жизнь лучше и ярче во всех смыслах. Ваша память улучшится, поэтому вместо работы можно будет заняться обучением и получением новых навыков.

Мозг Стрельцов будет работать в усиленном режиме. Это ваше время, так что действуйте.

Козерог. Вы будете менее раздражительными в этот период времени, потому что Луна будет слабой. Особенно ощутимо это будет в субботу и воскресенье, пока она будет знаке Козерога, а также в понедельник и вторник, когда ночное светило переместится в Скорпиона.

Используйте самое начало недели и выходные для того, чтобы преобразовывать свои амбиции в прибыль и везение. Сделать это можно будет очень простым способом - доверяйте своей интуиции и следуйте за новыми идеями.

Ваш творческий потенциал окажется невероятно сильным сейчас.

Водолей. Пришла пора воспользоваться своей самоуверенностью по полной программе. Жизненный путь Водолеев может быть усыпан проблемами из-за сильного Солнца. С другой стороны, Венера даст вам все самое необходимое для работы и физических упражнений, для любви и поиска второй половинки.

Эту неделю желательно провести в окружении близких людей, которые смогут вас поддержать и успокоить в случае появления непредвиденных проблем. Общение - источник позитива для Водолеев.

Уединение не поможет вам ни в чем. Работайте вместе с людьми, а не параллельно. С любимым человеком можно смело заняться планированием общих дел на будущее.

Рыбы. Рыбам Меркурий в ретроградном состоянии не принесет так много проблем, как мог бы, так что неделя пройдет очень размеренно и во многом даже успешно. Что бы ни случилось, старайтесь не унывать, даже если жизнь будет стараться разочаровать вас, подкидывая неприятности. Это все пойдет вам на пользу.

Новый опыт очень важен для каждого представителя вашего знака Зодиака. Жизнь - постоянное обучение, которое не проходит бесследно. Даже аффирмации не будут так полезны, как может быть полезен чистый жизненный опыт.

Помните о том, что на этой неделе имеют значение даже самые незаметные мелочи.

Пребывание в зоне комфорта - это очень хорошо, когда вы чувствуете приближение опасности. На этой неделе большинство знаков Зодиака будут испытывать некоторые проблемы с настроением, поэтому страхи вылезут наружу. Василиса Володина желает вам победить их как можно скорее, потому что последствия бездействия могут быть печальными.