Бывший муж Меган Маркл рассказал кое-что интересное из ее прошлого

Личную жизнь Меган Маркл сегодня не обсуждает только ленивый. На днях вскрылась еще одна подробность из прошлого бывшей актрисы, которая может очень не понравиться ее жениху.

Со стороны история любви Меган Маркл и принца Гарри кажется сказкой, однако не всем в нее хочется верить. Мол,

мало того что звезда сериала «Форс-мажоры» старше внука Елизаветы II, так она к тому же успела уже побывать замужем.

Журналисты то и дело выискивают скелеты в шкафу бывшей актрисы, чтобы предъявить их миру и посмотреть на реакцию королевского двора.

В середине апреля на книжных прилавках появится книга Meghan: A Hollywood Princess («Меган: голливудская принцесса»), автором которой стал биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон. В книге собраны интересные факты из жизни невесты принца Гарри. Так, например, Эндрю удалось выяснить, что

с бывшим мужем Тревором Энгельсоном Меган порвала очень некрасиво, прислав тому заказное письмо со вложенным обручальным кольцом.

Это, впрочем, не самое интересное.

По словам экс-супруга Маркл, она, сколько он себя помнит, всегда интересовалась жизнью Виндзоров и чуть ли не мечтала стать частью королевской семьи.

Вдобавок невеста принца Гарри всегда стремилась к тому, чтобы стать известной, и с легкостью преодолевала препятствия на пути к славе.

Что ж, с нетерпением ждем реакции королевского двора после выхода биографии Меган, которая обещает стать бестселлером.