Чистый четверг 5 апреля 2018 года: традиции, обычаи и приметы

Чистый четверг — один из важнейших дней Страстной недели. С ним связано множество традиций, обычаев и примет, о которых следует знать каждому православному, чтобы провести этот день правильно.

Во время Страстной седмицы верующие вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа, о тех мучениях, которые пришлось пережить ему, и о чудесном воскресении. В Великий четверг нам предстоит вспомнить одно из самых главных событий, произошедших за время существования христианства. Именно в этот день состоялась Тайная Вечеря, во время которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам. Это одна из причин, по которой четверг Страстной недели называется «Чистым».

Для православных верующих Чистый четверг — символ телесного и духовного очищения. К этому времени следует завершить уборку и любую тяжелую работу по дому. 5 апреля следует посетить храм, чаще молиться и начать приготовление пасхальных блюд.

Чтобы провести этот день правильно, узнайте о его основных традициях, обычаях и приметах.

Традиции и обычаи Чистого четверга

Согласно одной из традиций, в Чистый четверг следует встать до восхода Солнца. Начинать день следует с телесного очищения. Для этого необходимо принять ванну или посетить баню. Считается, что в это время вода наделяется чудодейственными и целебными свойствами, благодаря чему вы сможете защитить себя или избавиться от любых болезней и недугов. Во время водных процедур следует думать только о хорошем, чтобы вода материализовала ваши мысли. Заниматься очищением в плохом настроении не рекомендуется.

Завершив телесное очищение, можно приступить к духовному. Для этого сразу же после водных процедур отправляйтесь в храм, чтобы причаститься и исповедаться.

В Чистый четверг обряд причастия обладает особой силой. По мнению священнослужителей, в этот день человек может замолить грехи, но только если его слова и желания будут искренними.

Стрижка в Чистый четверг — старинный обычай. Наши предки считали, что если обстричь волосы именно в этот день, то вместе с ними можно избавиться от зла, болезней, сглаза и даже порчи. Необязательно кардинально менять свою прическу и состригать слишком много волос. Народные приметы гласят, что особое внимание следует уделить именно кончикам, так как в них скапливается основной негатив и отрицательная энергия.

Уборка в Чистый четверг — это не просто необходимость, а важнейший обряд. Следует без жалости избавляться от старых вещей, испорченной бытовой техники и одежды.

Особое внимание следует уделить пыли в углах, на мебели, на рамках и маленьких статуэтках. По возможности можно помыть окна и двери, так как именно в этих местах скапливается большая часть негативной энергии.

Избавившись от предметов, блокирующих энергетику вашего дома, вы легко сможете привлечь богатство и благополучие. Отправляясь выбрасывать мусор, представляйте, как вместе с ним вы избавляетесь от своих проблем и неприятностей.

Приготовление пасхальных блюд является самой приятной традицией Чистого четверга. В этот день все члены семьи собираются вместе, пекут куличи и красят яйца. Запрещено заниматься готовкой в плохом настроении. В этот день в доме должна царить добрая и гармоничная атмосфера. Прежде чем приступить к приготовлению, помолитесь Господу Богу, и тогда угощения получатся не только вкусными, но и энергетически чистыми.

Помимо пасхальных блюд, в Чистый четверг принято готовить четверговую соль. Для этого ее закаливают на сковороде, а затем заворачивают в мешочек. Хранить ее необходимо весь год.

Считается, что благодаря удивительным свойствам она способна защитить домочадцев от болезней и порчи. Также ее можно использовать в качестве усилителя вкуса для пасхальных угощений.

В давние времена Чистый четверг являлся наиболее благоприятным днем для пивоварения. Считалось, что пиво в этот день не только получается вкуснее, но и обладает полезными свойствами. В Пасху напиток подавали на праздничный стол и даже преподносили его гостям в качестве подарка.

Приметы на Чистый четверг

Чтобы избавиться от хвори и болезней, в Чистый четверг нужно успеть умыться до восхода Солнца. Считается, что именно в это время вода облает сильными целебными свойствами.

Народная мудрость гласит, что

уборка в Чистый четверг поможет вам избавиться не только от грязи, но и от нечистой силы Для этого следует начинать ее с самой дальней комнаты, завершая мытьем окон и входной двери.

Чтобы весь год в доме был достаток, в Чистый четверг обязательно пересчитайте деньги. Попросите, чтобы ваши близкие сделали то же самое. После этого можете посыпать немного четверговой соли в кошелек, чтобы защититься от воров и денежных потерь.

В Чистый четверг многие приметы связаны именно с красотой и личным счастьем. Молодые незамужние девушки в этот день умывались талой водой и вытирались полотенцем, которое затем закапывали во дворе дома, где проживал одинокий юноша.

Чтобы стать привлекательнее, женщины умывались водой, настоянной на серебре. Считалось, что именно этот металл способен усилить свойства воды.

Еще одна из народных примет на Чистый четверг сулит представительницам прекрасного пола скорое замужество. Если утром девушка выглянет в окно и увидит там молодого парня, значит, скоро ее позовут замуж.

В Чистый четверг не рекомендуется брать и давать деньги в долг. Вместе с ними вы рискуете отдать свое счастье или забрать проблемы тех, у кого вы занимаете.

Во все времена людей волновали проблемы с деньгами и нестабильное материальное положение. Согласно примете, чтобы избавиться от финансовых трудностей, в Чистый четверг нужно все вещи в доме переставить с одного места на другое.

Если в доме присутствует тяжелобольной человек, необходимо из церкви принести церковную свечу и поставить ее у изголовья его кровати.