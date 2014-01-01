Иева Плауде-Релингере честно о раке груди и жизни после продажи Kolonna

В свое время она создала бренд Kolonna и руководила им 17 лет, а после краха Parex разорилась и уехала жить к мужу в Германию. В прошлом году она победила тяжелую болезнь - рак груди. Хотя как победила - риск раковым клеткам вернуться вновь по-прежнему высок, поэтому жизнь теперь проходит как в известной новелле Блауманиса - «В тени смерти» (Nāves ēnā).

В журнале IEVA на этой неделе вышло большое интервью с Иевой Плауде-Релингере - первое за последние восемь лет и пока единственное, в котором героиня говорит не как владелица большого бизнеса в Латвии, а как женщина, пережившая операцию на молочной железе.

8 лет назад бизнесвумен была вынуждена уехать в Германию и начать жизнь с нуля. На тот момент ей было 47, а казалось - словно 19.

Смены в немецком офисе длились по 11 часов, и бывшая руководитель ничего не понимала в происходящем вокруг - ни языка, ни контекста. Особенно сложными оказались первые два года.

После продажи своего бизнеса у Иевы Плауде-Релингере не было ничего. Это было падение. В Германии Иева начала работать на косметической фабрике, со временем заняв там должность директора, а год назад ей удалось эту фабрику купить.

Иева признает, что ей по-прежнему интересна косметическая отрасль, но помимо этого ее волнует связь с родиной. Именно поэтому предпринимательница руководит частным британским инвестиционным фондом, пытаясь убедить англичан инвестировать в экономику Латвии. Самая наглядная инвестиция на данный момент – магазины Debenhams в Таллине и Риге.

О болезни Иева говорит прямо – в прошлом году она перенесла операцию по удалению рака груди. Понадобилась недюжинная смелость, чтобы принять мысль о смерти, признает Плауде-Релингере.

Несмотря на то, что у Иевы был выбор между врачами Германии и Латвии, она доверилась последним. Оказалось, что рак груди у Плауде-Релингере был наследственным – ее бабушка умерла от рака в возрасте 60 лет.

На вопрос о страхе смерти, героиня интервью рассказала, что сейчас ее хобби - исследование ощущений и чувств. Страх - это тоже чувство, и его надо прожить и привыкнуть к нему. Страх был панический, такой, что приходилось в ужасе вскакивать ночью - полгода длилась бессонница, признала Иева.

Страх надо прожить, таков рецепт Плауде - Релингере.

К слову, на данный момент бывшая владелица живет в статусе свободной женщины – в 2014 году она развелась с мужем-немцем, господином Релингером, оставшись с ним просто хорошими друзьями.

Напоследок Плауде поделилась секретом, что год назад выкупила бренд Kolonna и сейчас получает плату за его использование, однако пока она до конца не решила о своем будущем – вернуться на родину в Латвию или продолжать вести бизнес в Германии.