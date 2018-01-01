Страстная пятница 6 апреля 2018 года: что можно делать, а что нельзя

Страстная пятница является самым строгим днем на неделе перед Пасхой. Православные христиане посещают церкви, чтобы вознести молитвы Спасителю, который пожертвовал собой ради искупления грехов всего человечества.

Во время Страстной недели верующие вспоминают события из Святого Писания. В пятницу Иисус был распят, и этот день посвящен воспоминаниям о его казни, снятии с Креста и погребении. В церквях и храмах проходят богослужения, во время которых верующие молятся Высшим Силам, благодарят за поддержку и просят о защите и покровительстве.

Что можно делать в Страстную пятницу

Верующие с самого утра направляются в церкви, чтобы вместе помолиться перед ликом Господа со свечами в руках.

После окончания службы каждый забирает домой двенадцать свечей. Они символизируют отрывки из Святого Писания. Свечи расставляют дома во всех помещениях и зажигают, чтобы избавить дом от негативной энергетики, несущей болезни и горести.

С помощью свечей, принесенных из церкви горящими, можно узнать, есть ли в доме негативная энергия или вещи, причиняющие вред членам семьи. Для этого со свечой и молитвой обходят весь дом. В том месте или рядом с вещью, где свеча затрещит или сильно зачадит, есть плохая энергия. Вещь следует выкинуть или сжечь, а в месте скопления отрицательной энергии прочитать защитную молитву.

В пятницу хозяйки обязательно выпекают хлеб. Также вместе с хлебом готовят крестовые булочки, символ Страстной пятницы. В каждом доме такую булочку кладут рядом с иконами, и до следующей Страстной пятницы она охраняет дом и живущих в нем от любых невзгод.

От приема пищи 6 апреля воздерживаются. Трапеза состоится лишь после того, как церковнослужители вынесут Плащаницу. Это полотно, на котором в полный рост изображен Иисус Христос во время погребальной церемонии.

По поверьям, в Страстную пятницу можно освятить в церкви кольцо. Оно будет охранять своего владельца от негатива и болезней в течение всего года.

Что нельзя делать 6 апреля

В этот день священники призывают верующих отказаться от пагубных привычек, злости и негатива.

В пятницу не стоит заниматься домашними делами, которые отвлекают от размышлений, молитв и духовного развития. Разрешены лишь те дела, которые необходимо выполнить для поддержания здоровья или иных потребностей.

Считается, что в этот день нельзя выполнять работу, связанную с землей, протыкать почву острыми предметами. Этот обычай связан с воспоминаниями о муках Христа, которые он перенес во время распятия.

Это значит, что пахать, копать, боронить поля и участки не стоит, чтобы не навлечь на себя и свои семьи неприятности.

Во время Страстной пятницы стараются исключить любые увеселительные мероприятия, ведь день связан с печальным событием. Это относится и к просмотру передач по телевизору или с помощью Интернет-технологий. В день скорби приветствуются молитвы, с помощью которых каждый может раскаяться в своих грехах и встать на путь исправления.

Прием пищи в этот день ограничен, и многие постящиеся в течение дня утоляют голод сушеными кусочками постного хлеба. Считается, что люди, выдержавшие день без воды, смогут привлечь к себе счастье.