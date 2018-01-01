Можно ли ходить на кладбище на Пасху

Пасха — самый важный праздник в христианстве. Многие люди интересуются, можно ли посещать кладбище и поминать усопших в этот светлый день. Мнения на этот счет есть разные.

Сейчас многие люди ходят на кладбище в пасхальную неделю или даже в сам праздник Воскресения Христова только потому, что так было принято делать в Советском Союзе. Все церковные традиции были утрачены в то время, но когда железный занавес рухнул, люди вернули себе религию и смогли стать снова свободными в этом. Однако традиция ходить на кладбище на Пасху осталась.

Почему нельзя ходить на кладбище на Пасху

Священнослужители считают, что это неправильная традиция и пережиток прошлого. Дело в том, что это была вынужденная мера — люди ходили на кладбище, чтобы хоть как-то обобщиться, сплотиться. Тогда это было нормально, потому что возможностей других не было.

Это все равно что вы поедете жить в страну, где есть только католические церкви. Там можно причаститься и исповедаться, но только если вы не имеете возможности сделать это в православном храме.

Так и с поминовением усопших на Пасху — условия давно поменялись, поэтому лучше этого не делать.

Есть еще одна традиция, к которой плохо относятся священнослужители. Речь идет об оставлении еды для покойных. Делать этого нельзя, потому что эта традиция не христианская. Кто-то считает это безобидным, но некоторые эксперты говорят, что лучше так не делать, потому что это отголосок язычества.

Ходить на Пасху на кладбище разрешается тем, у кого накануне умер родственник или близкий человек. Это церковь делать разрешает, так как такое посещение кладбища является вынужденной мерой на Пасху.

В этот праздник совершаются отпевания, а сама смерть накануне Пасхи во время Великого поста всегда считалась знаком свыше. Это большая честь — проводить родного человека в последний путь в такое время.

Ближайший день для поминовения усопших в 2018 году

В 2018 году на Пасху также не стоит ходить на кладбище. Если вы захотите посетить могилу близкого человека, то лучше сделать это на Радоницу — 17 апреля, во вторник. Это первый и ближайший поминальный день. Воскресение Господне — это радостный праздник, который длится 40 дней. Радоница — это и есть в переводе «радость».

Проходит первая пасхальная неделя, а на вторую неделю отмечается этот небольшой праздник, являющийся по совместительству и поминальным днем, ведь Пасха — это день не только жизни, но и смерти.

Чтите традиции христианства и не придумывайте свои личные правила, ибо только так можно будет избежать искажения веры и религии. Законы православия должны соблюдаться православными людьми от и до, ведь приняты они были отнюдь не случайно.