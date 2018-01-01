Великая суббота 7 апреля 2018 года: история, традиции, приметы, запреты

Страстная суббота — последний день перед Пасхой. В это время верующие завершают подготовку к празднику. О том, как правильно подготовиться к этому событию, а также об истории, традициях и приметах, связанных с Великой субботой, вы сможете узнать из данной статьи.

В церковном календаре Пасха является одним из самых важных праздников. Во время Страстной недели православные верующие активно готовятся к этому светлому и доброму событию, посещают храмы, возносят молитвы и, конечно же, занимаются приготовлением пасхальных угощений. Подготовка к Пасхе завершается в Великую субботу. В этот период на богослужениях люди вспоминают о погребении Сына Божьего, о его сошествии в ад и последующем воскресении. Эксперты расскажут вам о том, как правильно провести Страстную субботу и на что следует обращать внимание в этот день.

История праздника

Страстная седмица является самым строгим периодом Великого поста.

В это время люди вспоминают о последних днях жизни Иисуса Христа, о его мучениях и казни, а также о чудесном воскресении. Великая суббота — день воспоминания о погребении Сына Божьего.

Согласно древнеримским обычаям, тела преступников, распятых на кресте, предавать земле было запрещено, поэтому они становились добычей для птиц. Однако после казни Иисуса Христа Иосиф пришел к Пилату и попросил тело Спасителя для погребения. Несмотря на то, что получить это разрешение было очень сложно, ему все же удалось это сделать. Чтобы провести обряд, ученик приобрел плащаницу. Когда тело Христа было снято, его намазали благовониями, обернули в плащаницу и положили в пещеру, расположенную в саду Иосифа.

Традиции Великой субботы

В Страстную субботу рекомендуется отказаться от приема пищи и основную часть дня провести в церкви за молитвой.

Другое название этого дня — Красильная суббота. Это связано с тем, что в это время люди окрашивают яйца и отправляются с ними в храм, где во время службы священнослужитель сможет освятить их.

Освящение пасхальных блюд — важнейшая традиция Великой субботы.

Отправляясь в храм, верующие берут с собой крашеные яйца, куличи, пасху и другие угощения. В этот же день принято готовить блюда из мяса и рыбы, чтобы уже утром в Пасху можно было начинать праздничную трапезу.

В Великую субботу не рекомендуется заниматься тяжелой работой, поэтому приготовления к Пасхе начинают заранее. Особый запрет накладывается на стирку, глажку, уборку и рукоделие. Нарушив данную традицию, вы рискуете привлечь беды и несчастья в свой дом.

В Страстную субботу верующие отправляются в храм на богослужение, которое начинается рано утром и длится до ночи. Если у вас нет возможности посетить церковь, вы можете помолиться дома.

За день до наступления Пасхи рекомендуется заниматься благотворительностью и другими богоугодными делами.

Отправляясь в церковь в Великую субботу, обязательно обратите внимание на нищих, просящих милостыню у входа в храм. Помогая нуждающимся, обязательно попросите их помолиться за здоровье ваших близких.

В Великую субботу не рекомендуется давать в долг деньги. Если же хотите помочь, то сделайте это безвозмездно.

В этот день запрещено конфликтовать, плакать или ругать других людей. Помиритесь с родственниками и попросите прощения у тех, кого вы обидели ранее.

Категорически запрещается в Великую субботу петь, танцевать и веселиться. Свободное время стоит посвящать не развлечениям, а молитве. Начав день с молитвенного обращения к Господу, вы на весь год защитите от болезней себя и своих близких.

Если на шестой день Страстной недели у вас намечено праздничное событие, не рекомендуется отмечать его слишком шумно, а тем более злоупотреблять алкоголем и заниматься чревоугодием.

Если есть возможность, отложите празднование на другой день.

Если вы не успели покрасить яйца и приготовить куличи в Чистый четверг, то вы можете сделать это в Великую субботу. Предпочтительнее красить яйца с помощью луковой шелухи, но это не значит, что вы не можете проявить фантазию и придать им более яркий и необычный вид.

Намного важнее, чтобы приготовление пасхальных угощений происходило в соответствующей обстановке. В это время домочадцы не должны ругаться и создавать в доме негативную атмосферу.

Не стоит заниматься готовкой, если у вас плохое настроение.

Согласно традиции, в ночь с Великой субботы на Пасху ложиться спать не рекомендуется, вместо этого желательно посетить ночное богослужение.

Приметы на Великую субботу

По погоде в Великую субботу можно было определить урожайность и погоду на лето. Если в этот день будет солнечно, то и летом будет тепло. Если в Страстную субботу пасмурно и дождливо, значит, лето будет холодным.

По одной из традиций,

в ночь с Великой субботы на Светлое Воскресенье спать не рекомендуется. Народная мудрость гласит, что в это время счастье ходит среди людей, и, чтобы не упустить его, следует отказаться от сна.

Чтобы весь год красота не покидала вас, следует бросить освященное яйцо в воду, а вечером умыться этой же водой.

В Великую субботу следует отказаться от многих дел, включая охоту и рыбалку. В это время употреблять мясо убитых животных запрещено, иначе вы рискуете привлечь несчастья.

Чтобы не смыть с себя счастье и здоровье, в Великую субботу не рекомендуется принимать душ и ходить в баню.

Последний день Великого поста является днем скорби. Согласно примете, тот, кто будет веселиться в этот день, весь год проведет в слезах.

В последний день Великого поста ничего нельзя давать из дома, чтобы не отдать свое здоровье и благополучие.

В давние времена в Великую субботу каждая незамужняя девушка определяла, как скоро она выйдет замуж. Если первым, кого она встречала на улице, был молодой парень, значит, скоро позовут под венец. Если это был взрослый мужчина — свадьба состоится в течение года. Встреча с женщиной не сулила ничего хорошего. Это означало, что еще долгое время девушке предстоит пребывать в одиночестве.