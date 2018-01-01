Схождение Благодатного огня: в чем его сила, откуда берется и как разносится по миру

Предвестником празднования Светлой Пасхи является схождение Благодатного огня, которое происходит в Иерусалиме в пасхальную ночь. В 2018 году 7 апреля верующие с трепетом будут ожидать ежегодного схождения Благодатного огня, которое произойдет в храме Гроба Господня. Священное пламя служит символом нерукотворного света Воскресения, о котором упоминается в Евангелии.

Как появляется Благодатный огонь

Событие, происходящее в пасхальную ночь, не имеет объяснения.

Огонь появляется будто из ниоткуда после прочтения молитв патриарха и паломников, которые находятся возле плиты Спасителя в стенах храма. Примерное время появления Благодатного огня колеблется в промежутке между 13 и 15 часами.

Его появление возможно через несколько минут после начала службы, а иногда ждать схождения Благодати приходится по несколько часов.

Ежегодно миллионы паломников со всего света съезжаются к стенам иерусалимского храма, чтобы своими глазами узреть вынос огня после службы.

О благодатном огне есть несколько проверенных фактов:

- его сила велика, но никогда от Благодатного огня не случалось пожаров и катастроф;

- свечной воск от благодатного огня невозможно вывести никакими средствами;

- Благодатный огонь первые десять минут после схождения не может обжечь кожу;

- во время службы свечи могут самовоспламеняться, та как на них переходит частица огня;

- самые ранние воспоминания о схождении Благодатного огня датируются четвертым веком.

Традиции церемонии схождения Благодатного огня

Традиция церемонии существует уже более тысячи лет и остается неизменной по сей день. Она прописана и соблюдается во всех подробностях:

- обход часовни совершается процессией, во главе которой выступает армянский патриарх Иерусалима, в 10:15;

- закрытие и опечатывание часовни происходит ровно в 11:00;

- христианская молодежь прибывает в 11:30;

- греческий патриарх прибывает ровно в 12:00;

- обращение к патриарху духовенства армянского, Коптской и Сирийской православных церквей происходит в 12:10;

- закрытую и негорящую лампаду вносят в гроб Господень для появления в ней Благодатного огня в 12:20;

- крестный ход вокруг часовни начинается в 12:30;

- в гроб Господень входят патриарх и архимандрит армянский, это происходит в 12:50;

- схождение Благодатного огня и вынос его происходит в промежутке между 12:55 и 15:00 часами.

Распространение Благодатного огня по всему миру происходит после того, как главы всех конфессий и церквей зажгут приготовленные лампады. С ними они отправляются на родину, чтобы поделиться с каждым частицей Благодати.

Сам огонь перевозится в самолете в закрытой капсуле и прибывает, к примеру, в Москву к 10 часам вечера, ко времени начала праздничного богослужения.

Каждый верующий может прикоснуться к святыне и унести частицу огня к себе в дом, чтобы от него зажечь свечи и лампады перед ликами Святых. Благодатный огонь способен отвести от домочадцев любую беду, а также спасти жилище от пожаров и иных катастроф.