Меган Маркл накануне свадьбы полетела за советом к маме

У невесты принца Гарри Меган Маркл много помощников в организации королевской свадьбы, но ничто не сравнится с материнским советом. В конце недели Меган отравилась в свой дом в Лос-Анджелесе, чтобы навестить маму Дорию Регланду и обсудить предстоящее торжество, сообщает harpersbazaar.com.

Сообщается, что Меган Маркл приехала к маме с эскизами свадебного платья, чтобы у самого родного человека было представление о том, как ее дочка будет выглядеть в главный день в ее жизни.

Возможно, это стало причиной, почему Меган не принимала участия в королевской семейной мессе на Пасху.

Представитель Кенсингтонского дворца сообщил, что у принца Гарри и его невесты личные планы о которых они не желают сообщать.

Сейчас понятно, что Меган летала в США, а принц Гарри провел время с друзьями.