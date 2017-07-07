Шепелев раскрыл правду о том, что происходит с его сыном

Не так давно Владимир Фриске заявил, что его внук Платон перенес уже две операции. По словам отца известной певицы, он очень переживает за здоровье ее единственного сына. На днях 35-летний Дмитрий Шепелев высказался о состоянии мальчика.

Родственники Жанны Фриске практически не видятся с ее маленьким сыном Платоном.

Озорство A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Jul 7, 2017 at 4:18am PDT

Однако в интервью Владимир и Ольга регулярно упоминают о внуке.

В начале апреля отец известной певицы заявил: «В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу в цирк. Сам в куртке, а ребенок - в шортиках!

Жена моя спросила: мол, что-то легко одет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице».

Папа, помолчи минутку...) Люблю это фото A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Sep 27, 2017 at 2:54am PDT

По словам Владимира, Платону уже сделали две операции. Дедушка и бабушка переживают за здоровье мальчика. Однако ничего не могут предпринять. На днях Дмитрий раскрыл правду о том, что происходит с его сыном. Телеведущий опубликовал пост в своем Instagram.

«Ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса - такси в аптеку, а вместо сладкой ваты - панадол. Я сталкивался с этим уже раза три», - рассказал Шепелев.

Дмитрий признался, что ему неоднократно приходилось отменять поездки с сыном из-за его здоровья.