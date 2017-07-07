Шепелев раскрыл правду о том, что происходит с его сыном

Не так давно Владимир Фриске заявил, что его внук Платон перенес уже две операции. По словам отца известной певицы, он очень переживает за здоровье ее единственного сына. На днях 35-летний Дмитрий Шепелев высказался о состоянии мальчика.
Родственники Жанны Фриске практически не видятся с ее маленьким сыном Платоном.
Однако в интервью Владимир и Ольга регулярно упоминают о внуке.
В начале апреля отец известной певицы заявил: «В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу в цирк. Сам в куртке, а ребенок - в шортиках!
Жена моя спросила: мол, что-то легко одет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице».
По словам Владимира, Платону уже сделали две операции. Дедушка и бабушка переживают за здоровье мальчика. Однако ничего не могут предпринять. На днях Дмитрий раскрыл правду о том, что происходит с его сыном. Телеведущий опубликовал пост в своем Instagram.
«Ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса - такси в аптеку, а вместо сладкой ваты - панадол. Я сталкивался с этим уже раза три», - рассказал Шепелев.
Дмитрий признался, что ему неоднократно приходилось отменять поездки с сыном из-за его здоровья.
Моему сыну скоро 5. Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове «ну, не факт». Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса - такси в аптеку, а вместо сладкой ваты - панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаете о чем я. Мы все думаем, что такое происходит только с нами. Это не так. Обидно конечно, но разве это действительно имеет значение?! Сын как-то сказал: «Не будем отменять, давай просто перенесем». Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. - Спасибо, говорю я ему. - За что? - За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно в Лего лэнде или с чашкой малинового чая от кашля