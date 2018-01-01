Со светлым праздником Пасхи, православные! Помните о главном в этот великий день

Сегодня, 8 апреля, - великий праздник для всех православных христиан, который является, пожалуй, самым важным. Это день радости и улыбок, день взаимной помощи и прощения и, пожалуй, отражение самого смысла веры - ведь праздник светлый, несмотря на трагичные события, предшествовавшие Воскресению Христа. Он несет в себе сакральный смысл для любого верующего человека. Победив смерть, Господь восстает из гроба, и Вечная жизнь торжествует над страстями греховного мира. Добра всем, любви, тепла и света! И помните о главном...

С чего начинать праздник

В 2018 году Пасха выпадает на начало апреля, поэтому день будет довольно длинным. Как известно, начинается празднование Пасхи со схождения Благодатного огня в иерусалимском храме. Затем проходят богослужения во всех православных соборах по всему миру. Заканчивается все крестным ходом.

В этот день завершается Великий пост. Существует два мнения по поводу праздничной трапезы. Некоторые верующие считают, что разговляться можно с восходом первой звезды в Великую субботу, а другие полагают, что лучше делать это утром Пасхи. Отчасти правы все. Начать следует с того, что разговение происходит в основном в храмах, а не дома. Можно скушать небольшой кусочек творога или сыра. Начинать сразу есть мясо в больших количествах не стоит, потому что это не совсем правильно.

Лучше, конечно, начать разговение дома утром. Делать это тоже необходимо правильно, приступив к трапезе с освященных яиц или куличей. Затем можно пробовать другие блюда.

Все зависит от того, как вы встречаете этот великий праздник. Если вы посещаете храм, то можно и вкусить запретной ранее еды, но нельзя увлекаться. Все должно быть в меру. Так или иначе, но лучше действовать по велению сердца. Если вы чувствуете, что в Великий пост поработали достаточно хорошо над собой, то можно и вкусить сыра или съесть немного молочных продуктов до сна.

В любом случае останется потерпеть лишь немного.

С утра все говорят друг другу «Христос воскресе», на что принято отвечать: «Воистину воскресе». Этими словами вы поддерживаете традицию. Конечно, делать это не обязательно, но так принято у православных христиан.

Радость должна быть искренней. Если у вас ее нет, это значит, что вы недостаточно сильно старались поститься ранее. Не воспринимайте это как кару Божью, потому что нет ничего хуже такого состояния в этот великий день. Просто на следующий год вы будете более ответственными в этом плане. Господь прощает нас за это, ведь,

несмотря на то, что пост считается очень строгим, вы можете его не соблюдать или соблюдать частично. Это ваш выбор, ведь вы должны быть хорошим человеком вне зависимости от времени года.

Соблюдение поста - это всего лишь одна из возможностей духовного совершенствования.

Когда все сказали друг другу слова поздравлений, позвонили близким, которых нет рядом, начинается праздничное застолье. Конечно, оно должно соответствовать некоторым простым правилам.

Разрешено радоваться и делать все, что вы делаете в любой светлый праздник, но с одним условием.

Это не Новый год и не день рождения, поэтому ограничьте употребление алкоголя. В этом проблемы быть не должно. Поставьте на стол вино или шампанское, выпейте умеренно, но не переходите допустимую норму.

Уважайте тот факт, что это все-таки праздник церковный.

Еще одно важное условие правильного празднования Пасхи — творить добро в отношении окружающих людей. Не зацикливайтесь по поводу того, что было, ведь важно только то, что будет. Надо простить всех, кто сделал вам что-то плохое. Как говорят священнослужители, негоже ходить на Пасху с грустным лицом и недобрыми мыслями.

На Пасху нельзя:

- пить много алкоголя и предаваться греху. Это церковное событие, так что научитесь ограничивать себя, помня о том, почему все должны веселиться и почему это нужно делать осторожно;

- посещать кладбище.

Для этого есть Радоница, которая в 2018 году будет отмечаться во вторник, 17 апреля. Посещение кладбища на Пасху - пережиток времен СССР, когда люди использовали это как возможность встретиться друг с другом;

- венчаться. Это правило, которое никогда и ни при каких условиях не нарушается;

- убираться дома. Убираться надо было раньше, на Страстной неделе - в Чистый четверг, например. Теперь это делать уже поздно, поэтому лучше запланировать уборку на потом;

- праздновать день рождения.

Конечно, сделать некоторый акцент на этом можно, однако необходимо помнить об ограничениях в алкоголе и увеселении. Этот праздник стоит выше всех остальных, поэтому не стоит менять приоритеты.

Мы перечислили самые частые из нарушений на Пасху. Если вы не знали об этом раньше - ничего страшного. Просто в последствии лучше не повторять ошибок. Господь милостив, но пользоваться Его добротой - дело неблагодарное и греховное.