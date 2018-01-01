Светлая неделя после Пасхи: что можно делать, а что нельзя

Неделю после Пасхи традиционно называют Светлой. В этот период люди продолжают радоваться и поздравлять друг друга с прошедшим праздником.

Соблюдая основные традиции и запреты Пасхальной недели, вы сможете избежать неприятностей. Неделя после Пасхи получила название «Светлая седмица». В 2018 году она продлится с 9 по 15 апреля. Несмотря на то, что Пасха уже прошла, люди продолжают посещать храмы и возносить молитвы о спасении и избавлении от грехов Спасителю. В это время в храмах проводятся праздничные литургии и совершаются крестные ходы.

Так как Великий пост подошел к концу, в Пасхальную неделю снимаются ограничения на употребление продуктов животного происхождения. Однако это не единственная традиция Светлой недели.

Что, по традиции, принято делать во время Пасхальной недели

Пасхальную неделю принято начинать с шумных гуляний. В понедельник хозяйки готовят свои фирменные блюда и созывают в дом гостей. На столе обязательно должны присутствовать мясные продукты, ведь именно их верующим так не хватало во время Великого поста. После трапезы все гости собираются во дворе, устраивают игры, поют и танцуют.

На второй день Светлой недели принято заниматься более духовными делами: посещать храм, раздавать милостыню, помогать близким людям. Согласно примете, кто в этот день утреннюю службу пропустит, тот в свой дом нищету привлечет.

В народе среда всегда считалась именно женским днем. В этот день незамужние девушки гадали на суженного, совершали привороты и проводили ритуалы на привлечение любви. После этого они выходили на улицу в надежде встретить будущего мужа.

Светлый четверг — поминальный день. В это время родственники усопших отправлялись на кладбище, убирались на могилах близких и молились за души умерших.

Если по пути домой встретить нуждающегося, то нельзя отказывать ему в помощи. Накормите его или помогите ему деньгами, но взамен попросите, чтобы он помолился за ваших покойных родных.

В Светлую пятницу мужчины традиционно занимались пивоварением. Считалось, что пиво, сваренное в этот день, способно привлечь достаток и богатство. Именно поэтому его варили на неделю вперед и угощали им всех близких и соседей.

В субботу верующие отправлялись в храм и под звук колоколов прощались со Светлой неделей.

В этот день снова приглашали в дом гостей и накрывали стол. Чтобы весь год был богатым и благополучным, хозяйка должна была испечь не менее 7 блюд.

Когда гости расходились по домам, все члены семьи начинали убираться. Уборка в это время считалась важным ритуалом для избавления от нечисти и негатива.

Воскресенье Пасхальной седмицы — день любви. Молодые девушки и юноши, которые мечтали найти любовь, должны были выйти на улицу и признаться в любви любому человеку противоположного пола. Кто осмелится сделать это, обретет вторую половинку уже в ближайшее время.

Что нельзя делать в Пасхальную неделю

Во время Светлой недели категорически запрещено венчаться. В этом случае брак будет несчастливым, а молодожены разведутся уже в текущем году. Посещать кладбище и вспоминать о покойных родственниках разрешается только в Светлый четверг. В остальные дни делать это не рекомендуется, ведь это время радости и ликования.

Пасхальная неделя является светлой и радостной.

В это время рекомендуется заниматься духовными делами, а не тяжелой работой. Считается, что тот, кто пренебрежет данным запретом, всю жизнь будет трудиться не покладая рук, а денег не заработает.

Великий пост закончился, а значит,

в Светлую седмицу верующие наконец-то смогут побаловать себя любимыми мясными и рыбными блюдами. Поститься в этот период категорически запрещено, иначе всю жизнь на столе будет пусто, а в доме — бедно.

Особый запрет накладывается на убийство рыб и животных. Во время Светлой недели настоятельно не рекомендуется рыбачить и охотиться, а тем более употреблять в пищу дичь, добытую своими руками.