Каких строгих правил придерживаются специалисты, с которыми будет рожать Кейт Миддлтон

Считаные дни остаются до того, как на свет появится третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Понятно, что журналисты пытаются заполучить любую информацию о беременности герцогини. И вот недавно они взяли интервью у врачей, работающих с Кэтрин.

На днях в западной прессе появились очередные новости о беременности Кейт Миддлтон.

Если вы подумали, что британские СМИ выяснили пол третьего ребенка герцогини Кембриджской или ожидаемую дату ее родов, спешим вас разочаровать -

информация не такая сенсационная, зато не менее интересная. Дело в том, что журналистам удалось поговорить с врачами, которые ведут беременность Кэтрин.

Так, наблюдать за состоянием Миддлтон и помогать ей во время родов призваны 20 специалистов - два врача-гинеколога, три акушерки, три анестезиолога, четыре хирурга, две медсестры, четыре педиатра, один сотрудник лаборатории и один менеджер.

Всем членам команды запрещено разглашать какие-либо детали о беременности представительницы королевской семьи, а также употреблять алкоголь в течение трех месяцев до ее родов.

«Никогда не знаешь, когда нужно будет сорваться и поехать на вызов. Нам всем нужно оставаться в городе и быть на связи. Ключи от автомобилей мы держим под рукой. И никакого алкоголя!»

- рассказала журналу People анестезиолог Джоанна Брэй. Интересно, что будет, если вся команда врачей решит проверить состояние роженицы одновременно?