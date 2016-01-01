Распался брак банкира Олега Филя и Санты Замуеле

Состоялось расторжение брака совладельца и председателя совета находящегося в процессе самоликвидации ABLV Bank Олега Филя и его жены, экс-редактора журнала Cosmopolitan Санты Кристианы Замуеле, сообщает LETA.

Сегодня в Latvijas Vēstnesis опубликовано сообщение о прекращении действия брачного договора между Филем и Замуеле, что означает и конец брака.

Сама Санта Замуеле подтвердила эту информацию изданию Privātā Dzīve. «Да, мы развелись, но развод не связан с недавними событиями в ABLV», - таков был ее лаконичный ответ.

Как пишет издание, знакомые с парой люди считают, что Олег и Санта слишком разные люди.

Причиной расставания могла стать и излишняя властность Филя, и частые поездки Замуеле за пределы Латвии, а также то, что супруг не был в восторге от личных амбиций Санты и ее настойчивости в достижении своих целей.

Брачный договор был составлен 27 октября 2016 года - спустя 3 недели после заключения брака. Напомним, что пара считалась одной из самых богатых в Латвии. Санта растит двоих детей от первого брака, а Олег - четверых.