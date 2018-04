Меган Маркл и принц Гарри отказались от подарков на свадьбу

Так, официальный сайт королевской семьи Великобритании сообщает, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл призвали гостей на своей свадьбе вместо подарка сделать пожертвования в благотворительные организации.

Будущие супруги выбрали семь организаций, которые они хотели бы поддержать.

«Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это чувство.

В связи с этим пара просит всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок», - такой пост размещен на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Отмечается, что у принца Гарри и Меган Маркл нет никаких официальных отношений или обязательств. В списке выбранных ими организаций — Ассоциация ВИЧ-инфицированных детей, Национальная благотворительная организация помощи бездомным, Фонд помощи женщинам Индии, «Маленькие солдаты Скотти», спортивная организация «Уличные игры» и две организации по защите океанов и дикой природы.

Prince Harry & Ms. Meghan Markle are incredibly grateful for the goodwill they have received since their engagement, & have asked that anyone who might wish to mark the occasion of their wedding considers giving to charity, instead of sending a gift. https://t.co/lzfrRmoeUv pic.twitter.com/nxrTZtIKBY— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 9, 2018