Монаршие особы не могут покинуть Великобританию без одной особой вещи

Члены британской королевской семьи часто посещают другие страны с официальными визитами. Собираясь в очередное путешествие, все родственницы Елизаветы II обязаны положить в чемодан одну специальную вещь на случай экстренной ситуации.

Елизавета II чтит традиции и придерживается ряда строгих правил, многие из которых придумала сама. Королева требует и от своих родственников соблюдения протокола.

В Сети можно найти немало информации о том, что запрещено монаршим особам, например, Кейт Миддлтон не должна надевать вещи из натурального меха.

В ближайшее время Меган Маркл предстоит изучить регламент, в том числе и те положения, которые касаются путешествий.

Британское издание Express рассказало, что родственники Елизаветы II обязаны в каждую поездку брать с собой одежду черного цвета. Таким образом,

если кто-то из членов королевской семьи умрет, его родные, вернувшись в Лондон на похороны, смогут сразу появиться на публике в траурном наряде и соблюсти все приличия.

Елизавета II ввела это правило после смерти своего отца Георга VI. Тогда, в 1952 году, будущая королева и ее супруг Филипп путешествовали по Кении. Однако у монаршей особы не было с собой траурного платья, поэтому по прилете в Лондон ей пришлось ждать в самолете, пока помощники привезут ей одежду.