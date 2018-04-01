Такое вообще возможно!? Вот как выглядит самая сексуальная бабушка в мире!

Жительница Австралии Джина Стюарт уже отпраздновала более четырех десятков дней рождения, но то, что ты видишь на фото – заставляет в этом усомниться, ведь свои 47 лет Джина выглядит так, что ей могут позавидовать и молоденькие девушки!

Джина – многодетная мать, старшему из ее двух сыновей 27 лет, младшему – четыре года! А еще у нее есть две дочери. Помимо этого, Джина также является бабушкой.

Сама женщина не скрывает, что делала пластическую операцию – увеличила грудь, правда было это десять лет назад.