Меган Маркл вернулась в США из-за проблем с британской визой

Как известно, через месяц состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Приготовление к грандиозному торжеству идут полным ходом, а невеста в это время занимается юридическими вопросами, связанными с ее пребыванием в Великобритании.

Меган Маркл пришлось вернуться в США, чтобы решить вопросы с британской визой, срок действия которой подходит к концу. Накануне невесту принца Гарри заметили в визовом центре Чикаго.

По сообщениям западных СМИ, звезда сериала «Форс-мажоры» пробудет на родине до воскресенья. За визу, которую Меган получит через три дня, она заплатила 1500 долларов.

Инсайдеры рассказали, что Маркл сначала будет проживать в Великобритании по семейной визе, а через полгода сможет подать документы на постоянное гражданство.

Напомним, на днях Кенсингтонский дворец официально сообщил о том, что Принц Гарри и Меган Маркл отказались от подарков на свадьбу в пользу благотворительности.