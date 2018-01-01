Антипасха 15 апреля 2018 года: что можно делать, а чего стоит опасаться

Православная Антипасха совпадает с началом Фоминой недели и Красной горкой. В этот день верующие соблюдают церковные и народные обычаи.

Антипасха является не противопоставлением празднику Пасхи, а ее продолжением. В этот день

верующие вспоминают Фому, одного из учеников Христа. Он не уверовал в святое воскресение своего Учителя и лишь после того, как Господь явил себя, признал свой грех неверия.

В Фомино воскресенье верующие вспоминают житие апостола, его добрые деяния и возносят молитвы Высшим Силам.

Что можно делать в Антипасху

Этот день начинается с праздничной литургии, после которой верующие отправляются на кладбища. Там они молятся за души усопших родственников, зажигают свечи и оставляют угощения. Обычно это куличи и крашеные яйца.

Однако священнослужители не одобряют такой помин и советуют раздавать угощения малоимущим или относить в церковь.

В день праздника принято веселиться и привлекать в жизнь любовь.

В народных традициях этот день открывает венчания, запрещенные церковью во время Великого поста. На Красную горку девушки и парни могут возобновить ухаживания и присмотреть себе спутника жизни.

В этот день начинаются венчания в церкви, поэтому многие пары стремятся заключить брак именно в праздничное время. По поверьям, такие браки будут крепкими и счастливыми.

На праздник принято умываться святой водой, которая простояла ночь перед иконой. Так люди избавляются от болезней и неудач в жизни.

Чего стоит опасаться в праздничный день

Антипасха — радостное событие, поэтому в этот день вы не должны предаваться унынию.

В народе считали: как этот день проведешь, так и год пойдет. Постарайтесь провести день весело, с гуляньями и угощениями, навестите родственников или друзей.

В этот день церковь не одобряет гаданий и обрядов на привлечение любви. Однако, по народным традициям, именно на Красную горку можно попытать счастья и найти суженого или получить от него добрую весточку.

В этот день нельзя ни с кем ссориться. Если конфликт произошел, то вы со своим оппонентом можете не примириться целый год.

В день Красной горки сидеть дома вечером — к одиночеству. Молодые парни и девушки обязательно выходили на вечерние гулянья, чтобы себя показать и на других посмотреть, приметить себе пару и начать ухаживания.

Парам в Антипасху обязательно нужно держаться друг друга. Если вы будете порознь долгое время или отправитесь в гости без второй половинки, то в вашей семье начнутся конфликты. Если обстоятельства не позволяют вам находиться вместе, захватите с собой фотографию любимого человека и обязательно звоните ему время от времени, чтобы сказать о своей любви.