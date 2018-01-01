Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 апреля 2018 года

По прогнозам Василисы Володиной, влияние планет на этой неделе придаст роковой оттенок событиям. Следует внимательно отнестись к советам астролога, чтобы случайно не навлечь на себя череду неудач.

Грядущая неделя начнется с Новолуния в Тельце. Оно предвещает период личной инициативы. Усиленная Луна подарит нужный внутренний настрой, а значит, получится поменять свою жизнь так, как вы этого хотите. Все мы станем несколько смелее и самостоятельнее. Василиса Володина предвещает массу новых ситуаций, в которых придется проявить себя, показать миру, на что вы способны. Правда, под влиянием созвездия Тельца события будут разворачиваться медленно, зато появится время обдумать каждый шаг и выбрать для себя наиболее удачный путь к успеху.

Овен

До 19 апреля в вашем знаке будет находиться Солнце, что поможет вам проявить свои лидерские качества в деле отстаивания своих интересов и активной борьбы за лучший кусок пирога.

Позитивная энергетика вашего покровителя нацелит вас на успех, на достижение конкретного результата в любом выбранном вами деле. Астролог советует быть избирательнее: вы не будете ощущать четких границ между добром и злом, из-за чего рискуете допустить досадную ошибку.

Вторая половина недели — довольно конфликтный период, который будет связан со срывом ваших планов. Вы будете искать причины неудач в окружающем мире, винить жизнь, обстоятельства, других людей. Вместе с этим размоются понятия о правилах и нормах поведения. На этой почве усилится интерес ко всему тайному и скрытому, может появиться тяга к самопознанию, духовному развитию.

Телец

Грядущая неделя для Тельцов — максимально удачное время. Вы будете устремлены к знаниям, обучению, получению новых впечатлений, расширению горизонтов мировоззрения, духовным поискам.

Может спонтанно возникнуть желание отправиться в путешествие, увидеть мир, познакомиться с традициями других народов. Если вы по какой-то причине не можете сорваться в отпуск, такую тягу можно компенсировать общением с представителями других культур.

Ваши покровителем на этой неделе выступит усиленная Луна, так что предстоящие семь дней отчасти будут связаны с общением. Есть риск перейти черту, указать на недостатки и пороки близких, обвинить их в несовершенстве. Конфликтная ситуация, как утверждает астролог, в этом случае неизбежна. Не исключено, что вы можете принять спонтанное решение разорвать крепкие отношения, поддаться порыву. С другой стороны, если вас что-то давно нервировало, есть возможность это прекратить.

Близнецы

На этой неделе представители созвездия Близнецов отличатся активным и смелым поведением. Звезды сообщают, что

у вас усилится желание получить острые впечатления, столкнуться с ситуациями, которые заставят вас испытывать страх. Подсознательно вы сами начнете провоцировать людей и обстоятельства на риск.

Это не удивительно: на вас будет влиять умеренно активный Меркурий, который на этой неделе пребывает под началом импульсивного и резкого Овна. Однако Василиса Володина советует быть осторожнее: есть риск получить травмы, навлечь неприятности, разрушить жизнь.

Проблемной темой этой недели станет материальное положение, особенно если вы решите пойти ва-банк, и личная жизнь. Это не лучшее время для рискованных авантюр. К тому же ваше амбициозное поведение может разозлить любимого человека, и даже помощь близких в урегулировании конфликта не исправит ситуацию.

Рак

Несмотря на то, что эта неделя — время личной инициативы, Ракам будет сложно проявить ее. Скорее всего, вами начнет управлять любимый человек или близкий родственник. Вы будете находиться в невыгодном положении, возможно, попадете под обстрел критических замечаний самого разного характера. Это не самый лучший период для улучшения или возобновления отношений:

гармония в паре и жизни в целом будет нарушена. Вам предстоит проявить гибкость, подстроиться под обстоятельства, чтобы хоть как-то переждать эту бурю и позже захватить позиции.

Луна оставит отпечаток своего влияния на вас и вашей жизни. На вас свалится все, что прежде откладывалось, забывалось, не было выполнено. Под таким грузом обязанностей и ответственности сложно твердо устоять на ногах, но другого выхода у вас нет. Постарайтесь не поддаваться слабости и неуверенности в себе: звезды уверены, что у вас все получится.

Лев

Переход Солнца из созвездия Овна в знак Тельца откроет для вас новые горизонты в духовном или социальном плане. Звезды сообщают, что грядущий период предназначен для большой внутренней работы над собой. Для вас это, скорее, необходимость: благодаря этому

вы сможете понять, как устроен мир, и наконец начать движение по пути своего предназначения. Желательно найти время для общения или знакомства с образованными или духовно развитыми людьми.

Они, по прогнозу астролога, на этой неделе выступят для вас в качестве наставников.

Переход Солнца в Знак Тельца состоится 20 апреля. До этого дня вы будете вольны расширять свои горизонты самостоятельно, либо не расширять их вовсе, хотя вам предстоит встретиться лицом к лицу с новыми обстоятельствами, которые неоднозначно повлияют на ваше мировоззрение. А уже в пятницу влияние Тельца подчеркнет важность личной инициативы, усиленных амбиций и наличия главной цели в жизни.

Дева

С Новолунием в понедельник начинается период, который будет связан с масштабными жизненными переменами, духовным обновлением, экстремальными событиями и крупными деньгами. Согласно гороскопу, в такие периоды лучше всего работать с чужими деньгами и личными проблемами.

Грядущая неделя — скорее, подготовительный этап, когда вокруг вас будут складываться лишь предпосылки к новым событиям. Следите внимательно за всеми знаками Вселенной и не пренебрегайте чужими советами.

Василиса Володина предупреждает: вы можете столкнуться с чем-то непредвиденным, выходящим за грань вашего понимания. Именно поэтому следует расширить горизонты, изменить взгляды, поработать над восприимчивостью. Вы будет зависимы от лунной энергетики, и это подарит вам на ближайший лунный месяц необходимый запас физической и душевной силы, чтобы вы могли справиться со всеми обязательствами и проблемами.

Весы

Венера в Тельце подарит многообещающую неделю, наполненную радостными событиями и новыми открытиями. Позитивное влияние покровителя позволит решить все семейные проблемы, которые на протяжении месяца не давали вам покоя. На этой неделе вы станете инициатором в семейных делах, так что

вопрос о том, кто в семье главный, отпадет сам собой. Игнорирование вашего мнения и желаний может вызвать бурю протеста. Вы будете настроены на полное доминирование и исполнительность со стороны партнера.

Вы будете погружены в личную жизнь, поэтому для реализации своих планов в других сферах вам может потребоваться усиленный обмен информацией. Вам понадобится многое узнать у людей, так что не стесняйтесь спрашивать и быть навязчивыми. Любое общение принесет вам пользу.

Скорпион

Неделя будет насыщенной. Есть вероятность, что грядущий период вы проведете в поездках, приятном общении. За счет влияния сильного Марса усилится интеллектуальная активность, откроются новые перспективы, найдутся нужные связи, завяжутся необходимые знакомства.

Вы проявите себя с лучшей стороны, доказав окружающим свою авторитетность. Правда, есть риск, что вы станете весьма критичным человеком, способным высмеивать других людей, находящихся ниже вас по рангу.

Из-за этого общение станет не столь гладким и приятным: своим провокационным поведением вы можете вызвать встречную реакцию.

На этой неделе вы будете всячески стараться показать себя другим человеком, не тем, кем являетесь. В стремлении пустить пыль в глаза нет ничего критичного, сейчас оно вам необходимо, чтобы завязать любовные или деловые отношения.

Стрелец

Влияние беспокойного Урана нацелит Стрельцов на скорейшее избавление от финансовых проблем. Благодаря такому воздействию

вы будете нацелены на успех и готовность браться за любую работу, которая может повысить ваш уровень дохода. Высокая работоспособность поможет решить многие проблемы финансового плана, освободив вас от тянущей ответственности.

Правда, Василиса Володина не исключает вероятность убытков, которые могут внезапно обрушиться на вас и потребовать незамедлительного принятия мер. На этой почве могут возникнуть осложнения со здоровьем, поэтому не следует перенапрягать свой организм сверх нормы.

В остальном вы будете настойчивы, решительны и самостоятельны. Ничто не помешает проявить инициативу и добиться расположения начальства, коллег или деловых партнеров. Однако будет еще одна сложность — вы будете слегка эгоистичны в этот период. Склонность слушать только себя при поиске важных решений может вызвать проблемы в личных взаимоотношениях.

Козерог

Грядущий период времени заставит Козерогов полагаться только на себя, свои силы и возможности. Это удачная неделя для всех, кто принял решение вырваться из-под чужой опеки и начать жить самостоятельно. Вопрос о самостоятельности — главный по актуальности в эти дни. Благодаря позитивному участию Марса, находящегося в вашем знаке,

у вас появится прекрасная возможность проанализировать свою жизнь и поработать над собственным поведением. Астролог рекомендует обдумать все ошибки прошлого и понять все уроки, которые вам преподносила жизнь.

Самокритичность сейчас — ваше главное оружие в борьбе с неуверенностью, которая мешает личностному и духовному развитию. Не исключено, что на этой неделе вы устанете от пустого общения и захотите уединиться. К сожалению, реализовать подобное желание будет непросто: окружающие люди продолжат нуждаться в вас, в общении с вами и в ваших советах.

Водолей

Неделя складывается удачно для тех представителей знака Водолея, чья работа связана с исследованием, изучением какой-либо информации и психологией. Все дело в том, что Сатурн заставит вас иначе смотреть на мир, видеть скрытые смыслы, понимать нечто недоступное для обычного человека.

Можно сказать, что вам удастся увидеть тайные рычаги, которые задают темп этому миру. Однако ваша энергия будет ограничена, что не позволит действовать в свободном режиме.

В остальном астрологи рекомендуют уделить больше времени духовному просвещению, нежели пустому общению и пребыванию в шумных компаниях. Вы можете израсходовать не только свой потенциал, который отмерен звездами на грядущий период, но и спустить все свои деньги на праздное времяпровождение. А ведь на этой неделе вам не рекомендуется легкомысленно обращаться с деньгами, давать и брать в долг.

Рыбы

На этой неделе у представителей знака Рыб может резко поменяться круг общения. Всему виной - позитивное воздействие Венеры, которое заставит вас провести эти дни весьма суетливо и суматошно.

Вы можете поругаться с близкими людьми, вычеркнув некоторых из своей жизни. Не спешите расстраиваться: на их место придут новые, свежие и позитивно настроенные люди, которые покажутся вам умнее и интереснее прошлых.

Также в этот период вы будете склонны строить вполне реалистичные планы, работать на благо своего будущего.

Позитивное влияние Венеры сделает вас очень креативными, интересными, но неуживчивыми собеседниками. На этой неделе вы столкнетесь в борьбе за место под солнцем с неким авторитетом. Это может быть кто угодно: педагог, начальство, родитель или просто влиятельный человек, обладатель высокого социального статуса. Ожидается острый конфликт, поскольку ваше поведение выйдет далеко за рамки общепринятого.

Даже если на этой неделе вам придется перенести массу стрессовых ситуаций, это не будет означать, что Вселенная к вам несправедлива. Напротив, любые неприятности сигнализируют о том, что ваша жизнь скоро изменится.

Это не должно приводить вас в замешательство и отдалять от собственного предназначения. Василиса Володина советует расценивать любые проблемы как возможность улучшить свою жизнь.