Разведенные Филь и Замуеле уже в новых отношениях?

О том, что распался брак самого богатого человека в Латвии не прошло и недели, как стало известно что Олег Филь и Санта Замуеле уже в новых отношениях. У Санты роман с профессиональным футболистом Каспарсом Горкшском, а избранницей Олега Филя стала его сослуживица Кристине Елинска.

«Мы просто друзья, соседи. Я что теперь не с кем на улице не смогу показаться?», - об отношениях с Горкшсом ответила Санта.

«Это абсурд. Конечно, мы знакомы с Сантой», - приписываемый ему роман прокомментировал 36-летний футболист.

В январе нынешнего года Каспарс развелся с матерью своих двоих детей и сейчас у него статус свободного мужчины.

Каспарс Горкшс FOTO: Jānis Škapars/TVNET

У Олега Филя, похоже служебный роман с сотрудницей его банка 26-летней Кристиней Елинской. Как рассказали журналу Privāta dzīve свидетели, парочка была замечена в один из вечеров в пятизвездочной гостинице в центре Риги.

В профили Кристине в социальной сети можно найти информацию о том, что девушке нравится заниматься спортом, она закончила Высшую банковскую школу, у нее есть муж и два маленьких сына.

Олег Филь не комментирует свою личную жизнь, а Кристине с удовольствием выставляет в соцсетях фотографии с милыми сюрпризами от любимого человека.

Например, красную розу, закрепленную в дверях ее машины. Говорят, что такими знаками внимания банкир смог растопить сердце дам своих предыдущих романов.

Кристине Елинска FOTO: Facebook/Kristine Jelinska

Ранее сообщалось, что состоялось расторжение брака совладельца и председателя совета находящегося в процессе самоликвидации ABLV Bank Олега Филя и его жены, экс-редактора журнала Cosmopolitan Санты Кристианы Замуеле, сообщает LETA.

Сама Санта Замуеле подтвердила эту информацию изданию Privātā Dzīve. «Да, мы развелись, но развод не связан с недавними событиями в ABLV», - таков был ее лаконичный ответ.

Как писала Privāta dzīve, знакомые с парой люди считают, что Олег и Санта слишком разные люди.

Причиной расставания могла стать и излишняя властность Филя, и частые поездки Замуеле за пределы Латвии, а также то, что супруг не был в восторге от личных амбиций Санты и ее настойчивости в достижении своих целей.