5 самых несчастливых женских имен

Далеко не все имена можно назвать счастливыми. Есть пять женских имен, которые отталкивают от своей обладательницы удачу и притягивают проблемы.

Энергетика имени решает все. Зависит она от смысла и происхождения имени, от его красоты и распространенности. После длительного анализа специалисты в области именологии и биоэнергетики смогли прийти к общему мнению о том, какими именами лучше не называть девочек.

Большинство имен, которые анализировались, популярны и широко распространены. Специалисты не затрагивали редкие имена, ведь это портит объективность статистики.

Надежда

Надежда чрезмерно часто полагается на удачу, даже если ее попросту нет. Она тонет в своих ожиданиях, сомнениях и имеет очень высокую самооценку, которая затуманивает разум.

Если вы назовете свою дочь Надеждой, то привнесете в ее жизнь некую неопределенность, сумбур, хаос. Более того, нумерологический анализ имени показывает, что Надежда — это имя без ярко выраженного талисмана в виде числа. Многие утверждают, что число-талисман для этого имени — 5 или 3, но это так лишь отчасти. 3, 5, 7 и 9 делят между собой право называться лучшим числом для Надежды.

Людмила

Это имя довольно неудачно сочетается со многими знаками Зодиака. Самые лучшие из них для имени Людмила — Весы, Телец и Рыбы. Но и принадлежность к этим знакам не подарит Людмиле особой силы, несмотря на наилучшую совместимость.

У Людмилы почти нет шансов на безоблачную жизнь, ей приходится постоянно цепляться за какие-то соломинки. Это имя входит в ТОП-5 неудачных имен, потому что

Людмила очень тяжело расстается с тем, что ей принадлежит. Девушки и женщины с таким именем не могут отпускать прошлое и двигаться вперед. Они заперты где-то между реальностью и мечтами.

Вера

Это имя внесено в список самых несчастливых, потому что его смысл вполне очевиден. Многие думают, что это имя дарит веру в светлое будущее, однако это не так: оно забирает удачу. Девушка или женщина с таким именем очень просто относится к своей жизни. Легкомыслие — враг в современном мире.

Вера — несчастливое имя, потому что у него словно и нет полной версии. Специалисты утверждают, что

наличие разных форм имени дарит человеку защиту от сглазов и проблем. У Веры такой защиты попросту нет. Ей сложно идти по жизни в одиночестве, а разбираться в людях обладательницы такого имени не умеют.

Это не значит, что счастливых Вер не бывает, просто достичь счастья Вере всегда очень сложно.

Ирина

Это имя проблемное, потому что девушки, обладающие таким именем, невероятно самостоятельны. В этом имени преобладает именно мужская энергетика. Мужчинам очень тяжело осознавать, что они меркнут в тени Ирины.

Это имя входит в пятерку самых неудачных, потому что найти вторую половинку Ирине, пожалуй, труднее всего. Это не значит, что во всех других сферах ей тоже не везет, но любовь — это фундамент счастья.

Решить эту проблему довольно трудно, потому что энергетические волны Ирины очень плохо гармонируют с именами мужскими. Она может лишь соперничать в отношениях, но искать компромиссы Ирина не умеет.

Александра

Парные женские имена, такие как Евгения, Александра, Валерия, являются не особо удачливыми. Мужская энергетика мешает дамам находить себя в обществе и в жизни в целом. Любовная удача отворачивается от них почти всегда. Александра — не исключение. Это самые яркие представительницы такого типа. Александре трудно противостоять мужскому началу в себе, поэтому она очень конфликтная и не может идти на уступки.

Александры часто выбирают вместо семейной жизни карьеру. Ужиться с обладательницей этого имени всегда тяжело, особенно если мужчина влюблен. По своим проблемам Александра очень схожа с Ириной,

поэтому дружба между носительницами этих имен поможет женщинам понять свои изъяны.

Имя — это талисман, с которым человек идет по жизни. Чтоб уберечь вашу дочь от проблем, дайте ей два имени, одно из которых будут знать лишь самые близкие люди, а другое — еще и все остальные.