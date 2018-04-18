69-летняя хулиганка: озорное фото Пугачевой произвело фурор в Сети!

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сегодня является активной пользовательницей социальных сетей и регулярно выкладывает на своей страничке в Instagram фото из жизни. Причем без всяких там фотошопов, а часто и совершенно без прикрас, нисколько не стесняясь демонстрировать свою естественную внешность на пороге 70-летия.

Свежий снимок, размещенный Аллой Борисовной в Сети, восхитил ее поклонников, которые с энтузиазмом поддержали несколько хулиганский настрой своей любимицы: «Красотка», «Девчонка!», «Мне очень понравилась эта фотка! Прям удачный кадр. И настроение подняла мне с утра»,

«Иногда так необходимо просто повалять дурака», «Ой, шалунья. Молодец!», «Просто Позитивная!!! От Вас, Алла Борисовна, даже на фото идет сияние солнечных лучей!!!», «Крутая! И фото крутое! Сделаю такое же селфи)) Это и во флэшмоб может вырасти) Любви Вам!!!».

Нашлись, конечно, и многочисленные недоброжелатели, которые сочли фото неуместным и принялись жестко критиковать певицу. Ну а как без этого? Мы не будем приводить негативные комментарии пользователей - не хотим. Просто смотрите фото и читайте подпись к нему. Хорошего всем настроения!