5 самых несчастливых мужских имен

Многие люди не придают особого значения своему имени. Однако уже доказано, что имя накладывает отпечаток на нашу судьбу и даже способно в корне изменить жизнь. Некоторые имена являются несчастливыми и несут негативную энергетику, что может пагубно сказаться на их обладателях.

Многие даже не догадываются, что имя, данное нам с рождения, способно влиять на нашу судьбу. От него зависят наши успехи, неудачи, потери и другие радостные или печальные события.

Энергетика имени может быть положительной или отрицательной. Некоторые имена обладают настолько негативной силой, что буквально притягивают к себе беды и неприятности.

Эксперты предлагают вашему вниманию пять несчастливых мужских имен, которые пророчат их обладателям тяжелую судьбу.

Несчастливые мужские имена

Как известно, человек, поменявший имя, может полностью изменить свою жизнь. После этого он может стать удачливым или же, наоборот, навсегда отпугнуть от себя фортуну. Сейчас мы расскажем вам об именах, которые способны притягивать беды и неудачи.

Анатолий. Одна из основных проблем обладателей имя Анатолий — пристрастие к спиртным напиткам. В детстве мальчики с таким именем, как правило, не отличаются особыми талантами и не слишком тянутся к общению со сверстниками. Замкнутость, одиночество, негативные мысли — все это приводит к тому, что уже в подростковом возрасте Анатолии рискуют попасть под влияние дурной компании, где у них и начинает развиваться тяга к алкоголю.

Из-за этой вредной привычки они становятся неуправляемыми, асоциальными личностями и в состоянии алкогольного опьянения способны совершать поступки, о которых впоследствии будут жалеть.

Однако если Анатолий уже с детства научится спокойно приспосабливаться к обществу и найдет какое-либо полезное увлечение, то сможет избежать влияния отрицательной энергетики имени и тяжелого будущего.

Роман. В течение всей жизни Романы находятся в поисках лучшего: престижная работа, идеальная жена, удобное место жительства и самые преданные друзья. Неопределенность и стремление к недостижимому идеалу порой сбивают их с правильного пути и не позволяют найти истинное призвание. В итоге

у мужчин с этим именем не складывается карьера, личная жизнь, и оставшиеся годы они пребывают в городом одиночестве. Обладателям имени Роман следует научиться довольствоваться малым и не строить грандиозных планов на жизнь.

Если их желания будут близки к реальности, то они обязательно исполнятся.

Вадим. Еще будучи ребенком, Вадим может доставить немало хлопот родителям и окружающим. Вадимы чаще, чем другие, оказываются в центре неприятных ситуаций, из-за чего нуждаются в жестком контроле. Однако даже это не всегда помогает, так как они легко уходят от наблюдения и вновь попадают в беду. Кроме того, у обладателей этого имени масса пагубных пристрастий: например, азартные игры и вредные привычки.

Для них в приоритете развлечения и удовольствия, а вот работа и личная жизнь порой вовсе не имеют никакого значения. Осознание и сожаление о совершенных поступках и зря потерянном времени приходит только в пожилом возрасте,

когда исправлять что-либо уже поздно.

Адам. Обладатели имени Адам неравнодушны к женщинам, и именно представительницы прекрасного пола создают им немало проблем. Они редко выбирают в качестве спутницы жизни одну единственную, и даже если кто-то и смог завоевать их сердце, то чувства, скорее всего, будут мимолетными. Помимо жены у Адама обязательно будет любовница, да еще и не одна. Когда страсть к одной женщине угасает, они сразу же расстаются с ней и отправляются на поиски нового увлечения.

Их харизма и умение обольщать помогают им добиться расположения даже самой непробиваемой дамы. Несмотря на это, особых успехов в личной жизни они не достигают и в итоге чаще всего остаются одинокими.

Ярослав. Это славянское имя созвучно слову «ярость». Это созвучие дает представление о характере его обладателей. Ярославы отличаются агрессивностью, чрезмерным самолюбием и эгоистичностью. Они никогда не согласятся с чужим мнением, из-за чего нередко оказываются в опасности.

Порой окружающим очень сложно находиться в компании с такими мужчинами, так как Ярославам сложно найти общий язык с женщинами и коллегами. Несмотря на это, они отличаются трудолюбием и стараются работать в полную силу.

Однако даже такие качества не позволяют им добиваться грандиозных успехов.