Самые привлекательные женщины по знаку Зодиака

Все женщины прекрасны, без всякого сомнения, однако самые привлекательные из них — это не обязательно самые красивые. Конечно, кто-то обладает и красотой, и харизмой, и умом одновременно. Астрологи расскажут, представительницы каких знаков Зодиака наиболее притягательны.

Самые интересные женщины, по мнению мужчин, — это те, оторые умеют дарить эмоции, привлекать внимание и, что самое главное, удерживать его. Меньше всего мужчин привлекают эгоистичные женщины. Дама, по мнению большинства мужчин, должна дарить легкость и провоцировать мужчину на какие-то позитивные эмоции. Конечно, не всегда получается дарить позитив в современном мире, но именно он и остается главной причиной того, почему мужчинам одни дамы нравятся, а другие — нет.

Женщина-Овен

Овны очень нравятся мужчинам, потому что они имеют множество черт характера, схожих с мужскими.

Эти женщины могут казаться более привлекательными, чем другие, потому что часто разделяют мужские увлечения и хобби, а для завязки разговора и привлечения внимания это играет определяющую роль.

Овны, как правило, еще и выглядят весьма притягательно. Словом, эти дамы могут считаться кандидатками на лидирующие места в рейтинге привлекательности. Единственная проблема Овнов — их прямолинейность, которая иногда играет против них.

Женщина-Телец

Тельцы привлекают своей внешностью. В плане внешнего вида с этими дамами не сравнится никто, но в остальном у женщин-Тельцов большие проблемы. Очень часто они слишком сильно зацикливаются на себе, забывая о том, что любовь и отношения требуют взаимности. Их пороки компенсируются внешним видом, но не всегда. Главная слабость Тельцов — их чрезмерное честолюбие. Если вы спросите, у кого самая высокая самооценка из всех девушек, то большинство мужчин скажет, что именно у Тельцов. Играть в любовь в одиночку мужчинам не по нраву, поэтому Тельцы подходят больше тем, кто любит добиваться любви.

Женщина-Близнецы

Эти дамы очень непросты, хотя поначалу может показаться совсем наоборот. Они проявляют интерес ко всем мужчинам, но это не значит, что все им по душе. Им нравятся мужчины умные и харизматичные, потому что они и сами являются таковыми. Близнецы очень странные и непонятные, поэтому мужчин тянет к ним, как магнитом, всегда и везде.

Мужчинам кажется, что девушки и женщины, рожденные под этим воздушным знаком Зодиака, особенные. Конечно, это так, но не настолько, чтобы так сильно увлекаться ими и погружаться в них без оглядки.

Близнецы привлекают своей простотой и одновременной неприступностью.

Женщина-Рак

Женщины, которые были рождены под этим знаком, весьма просты. Это и есть их главное достоинство. Привлекают мужчин они своей статностью, но далеко не всем нравятся их бесконечные разговоры о детях, о семье, о будущем. Раки слишком «взрослые», поэтому нравятся они либо тем, кто мечтает жениться как можно скорее, либо тем, кому уже за 40. Мужчин, которые младше их самих или равны им по возрасту, они считают инфантильными априори. Общение из-за предвзятого отношения не складывается. Естественно, это не поголовная «эпидемия», но большинство Раков именно такие.

Женщина-Лев

Львицы — женщины яркие. Они похожи своей бесшабашностью на Овнов, но не всегда позволяют себе быть такими же открытыми.

Конечно, внешний вид дает им возможность казаться очень привлекательными, но во время общения женщины-Львы редко проявляют инициативу. Они любят игры разума, войну за внимание.

С Львицами вы либо сами становитесь милыми котятами, либо сразу понимаете, что они — не ваш вариант. В долгосрочной перспективе Львицы просто невыносимы, но первое впечатление они производят просто сногсшибательное, даже если ничего не предпринимают для этого. Любовную совместимость со Львами рассчитать очень сложно.

Женщина-Дева

Женить на себе мужчину Дева может буквально по щелчку пальцев. Никто не знает, почему Девы настолько привлекательны. Этого не знают даже сами Девы. Этим дамам не нужно давать много свободы, иначе вы запутаетесь в отношениях так, что выбраться будет очень сложно. До сих пор астрологам причины практически несравненной привлекательности Дев так и не открылись. Возможно, все дело в их особой самодостаточности и силе характера. Женщины, рожденные под этим знаком, делят первое место в рейтинге самых притягательных с Овнами.

Женщина-Весы

Весы красивы, приятны, но этого недостаточно для того, чтобы называться по-настоящему привлекательными. Дело в том, что

мужчинам важно чувствовать эмоциональную связь с девушкой или женщиной, но Весы слишком женственны для того, чтобы с ними иметь множество различных тем для разговора. В этом заключается их главная и единственная слабость,

которая не позволяет им войти даже в топ-5 самых привлекательных женских знаков. Это можно исправить, но на это может уйти много времени. Проводите больше времени в мужской компании, чтобы научиться азам общения на равных. До брака дело с Весами доходит либо очень быстро, либо не доходит вовсе.

Женщина-Скорпион

Уровень притягательности Скорпионов всегда разный на различных стадиях отношений. С ними проще всего в начале и на стадии «устоявшихся» отношений. Сначала все нормально, но после того, как мужчина сближается с такой девушкой, она начинает проверять его на прочность, причем очень экстравагантными методами. Скорпионы — настоящие террористки в любви, которые могут позволить себе делать все, что душа пожелает. Таким образом они проверяют избранника на «пригодность». Многие даже не осознают этого, но давление оказывается на мужчин колоссальное. Из-за этого Скорпионов трудно воспринимать как действительно притягательных женщин. Еще они мстительны.

Женщина-Стрелец

Стрельцы женского пола — это те еще интриганки. Они могут в свои сети поймать кого угодно.

Привлекательности им придает и чувство юмора, и динамичность, и мужские увлечения. В тройку лучших соблазнительниц они входят абсолютно точно, потому что с ними не соскучишься никогда — ни в начале отношений, ни в конце.

Стрельцы женского пола очень открыты и весьма приятны в плане общения. Как правило, они имеют феноменальный успех у мужчин.

Женщина-Козерог

Козероги привлекательны внешне, и поговорить с ними есть о чем, но у мужчин они не пользуются популярностью, потому что представительницам этого знака очень сложно воспринимать слишком быстро развивающиеся отношения. Козероги очень долго привыкают к человеку и медленно ему открываются, поэтому привлекательными мужчины их видят только в самом начале отношений. Недоверчивость женщин-Козерогов и их скрытность не позволяют называть их одними из самых чарующих. Да, некий шарм имеется, но он не развивается в нечто большее так, как хотелось бы. Во всем виноваты железобетонные жизненные принципы.

Женщина-Водолей

Водолеи входят в тройку самых интересных женщин. Эти дамы легки на подъем, они умны и задорны, обладают великолепным чувством юмора.

У них есть все для того, чтобы производить великолепное впечатление на мужчин. Единственный их минус — ветреность. Они обожают дружить с мужчинами, поэтому можно легко спутать их симпатию с дружбой.

Если вы думаете, что дамы-Водолеи делают это нарочно, то вы ошибаетесь. Просто у них нет отчетливого механизма разделения любви и дружбы. К сожалению или к счастью, но это так и это неизменно в большинстве случаев.

Женщина-Рыбы

Рыбы — это знак довольно чувственный. Женщины-Рыбы до конца не осознают своей красоты и притягательности, что мешает им пользоваться этим сполна. Большинство представительниц этого знака Зодиака не знают, насколько они привлекательны для мужчин. А причин привлекательности много. Среди таковых — особый склад ума, творческие способности, харизма. С Рыбами редко бывает скучно, но вытащить их из дома, из зоны комфорта, очень сложно. Из-за этого мужчины быстро могут потерять к ним интерес.