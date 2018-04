ФОТО: Смотрите, где принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц

This morning I am home sick... @the_candourist made me realize how much I miss Namibia, its landscape and people AND of course my family. Time has come to really plan the next visit. JP, this is definitely the best picture you've ever taken. It symbolises so much energy and enthusiasm and encompasses the curiosity we all share as humans. THANKS so much! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JP, #the_candourist, hat heute morgen in mir das Heimweh geweckt... dieses einmaligen Bild macht deutlich, wieviel Neugier in uns allen steckt, egal woher, wer, welches Alter und welche Hautfarbe wir haben. DANKE JP❣️ _____________________________________ To learn more about JP see video: https://youtu.be/5vEXhB7G2xE _____________________________________ #namibia #home #himba #kaokoland #namib #curiosity for #technology #sharing #dogood #happyme #apple @apple #menschen #people #humans #humanity #grateful #instagood #instadaily #instatravel #instashare #potd #livethelittlethings #livelovelaugh #liverealclear #travelphotography

