Возможно, Кейт Миддлтон родит уже завтра! Смотрите, что творится у стен роддома

Ожидание рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне напоминает сумасшествие – фанаты разбили палатки и не отходят от больницы Святой Марии в Лондоне, где должна родить Кейт, ни днем, ни ночью.

FOTO: REUTERS/Scanpix

FOTO: REUTERS/Scanpix

В больнице Святой Марии, частном крыле Линдо, уже все готово для прибытия герцогини Кембриджской. Территория вокруг больницы была оцеплена еще на прошлой неделе, офицеры королевской охраны также несут дежурство рядом с частным родильным отделением круглые сутки.

Кроме того, источники королевского дворца сообщают, что Кейт переехала в Лондон, чтобы иметь возможность добраться до больницы в случае начала схваток. Последние недели герцогиня жила в доме родителей (Майкла и Кэрол Миддлтон) в Баклбери, а затем они с Уильямом переехали в собственный особняк в Сандрингеме.