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Возможно, Кейт Миддлтон родит уже завтра! Смотрите, что творится у стен роддома

Rus.Postimees.ee
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Кейт Миддлтон | Фото: REUTERS/Scanpix

По официальным данным дата родов Кейт Миддлтон придется на день Святого Георгия, 23 апреля.

Ожидание рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне напоминает сумасшествие – фанаты разбили палатки и не отходят от больницы Святой Марии в Лондоне, где должна родить Кейт, ни днем, ни ночью.

FOTO: REUTERS/Scanpix
FOTO: REUTERS/Scanpix

В больнице Святой Марии, частном крыле Линдо, уже все готово для прибытия герцогини Кембриджской. Территория вокруг больницы была оцеплена еще на прошлой неделе, офицеры королевской охраны также несут дежурство рядом с частным родильным отделением круглые сутки.

Кроме того, источники королевского дворца сообщают, что Кейт переехала в Лондон, чтобы иметь возможность добраться до больницы в случае начала схваток. Последние недели герцогиня жила в доме родителей (Майкла и Кэрол Миддлтон) в Баклбери, а затем они с Уильямом переехали в собственный особняк в Сандрингеме.

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