Это официально: у Кейт Миддлтон начались роды

Герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) доставлена в лондонский роддом (Saint Mary Hospital), где в ближайшее время должен появиться на свет наследник или наследница британской короны. Об этом говорится в распространенном заявлении Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини Кейт и ее супруга, принца Уильяма.

«Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток», - говорится в опубликованном официальном заявлении.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Примечательно, что в этой клинике в июле 2013 года появился на свет первенец Джордж, а спустя два года, в мае 2015 года - его сестра Шарлотта

Возле больницы собрались поклонники королевской семьи, которые ждут рождения принца или принцессы.