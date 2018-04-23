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Это официально: у Кейт Миддлтон начались роды

Русский TVNET/Limon.ee
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Фото: AFP/LETA

Герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) доставлена в лондонский роддом (Saint Mary Hospital), где в ближайшее время должен появиться на свет наследник или наследница британской короны. Об этом говорится в распространенном заявлении Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини Кейт и ее супруга, принца Уильяма.

«Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток», - говорится в опубликованном официальном заявлении.

Примечательно, что в этой клинике в июле 2013 года появился на свет первенец Джордж, а спустя два года, в мае 2015 года - его сестра Шарлотта

Возле больницы собрались поклонники королевской семьи, которые ждут рождения принца или принцессы.

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