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Реставратор, секретарь и завхоз: cамые высокооплачиваемые профессии в королевском доме

Русский TVNET
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Фото: Reuters/Scanpix

Традиции и великолепие британской королевской семьи привлекают многих. Несмотря на то, что в СМИ мы привыкли видеть исключительно Елизавету II, наследного принца Чарльза, принцев Уильяма и Гарри с любимыми женщинами, «за кулисами» королевской жизни остается еще очень много людей - секретари, менеджеры, эксперты по социальным сетям и т. д. Портал Business Insider собрал наиболее востребованные профессии в Британском королевском доме, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться.

1

Хранитель «королевского кошелька»
2

Личный секретарь королевы
3

Королевский завхоз
4

Камергер
5

Специалист по социальным сетям
6

Менеджер по развитию бизнеса и коммуникациям
7

Специалист по цифровой коммуникации
8

Старший менеджер по искусству
9

Реставратор картинных рам
10

Ассистент личного секретаря королевы
11

Оператор звонков
12

Швея штор и обивщик мебели
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