Реставратор, секретарь и завхоз: cамые высокооплачиваемые профессии в королевском доме

Традиции и великолепие британской королевской семьи привлекают многих. Несмотря на то, что в СМИ мы привыкли видеть исключительно Елизавету II, наследного принца Чарльза, принцев Уильяма и Гарри с любимыми женщинами, «за кулисами» королевской жизни остается еще очень много людей - секретари, менеджеры, эксперты по социальным сетям и т. д. Портал Business Insider собрал наиболее востребованные профессии в Британском королевском доме, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться.