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Нескрываемый игнор: 5 случаев демонстративного неприятия мужа Меланией Трамп

Русский TVNET
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Фото: AFP/Scanpix

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель никогда не стеснялись демонстрировать свои чувства на публике, чего не скажешь о нынешнем американском лидере Дональде Трампе и его жене. Уже не один раз папарацци удавалось запечатлеть, как Мелания Трамп у всех на глазах демонстративно избегает прикосновений мужа и выглядит несчастной рядом с ним. Вот лишь пять моментов-примеров, говорящих о том, что в семье Трампов явно не все в порядке...

1

Красная дорожка в Израиле
2

Встреча с президентом Франции и его супругой
3

Выход из самолета в Риме
4

Церемония инаугурации
5

Нескладное пальто
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