Нескрываемый игнор: 5 случаев демонстративного неприятия мужа Меланией Трамп

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель никогда не стеснялись демонстрировать свои чувства на публике, чего не скажешь о нынешнем американском лидере Дональде Трампе и его жене. Уже не один раз папарацци удавалось запечатлеть, как Мелания Трамп у всех на глазах демонстративно избегает прикосновений мужа и выглядит несчастной рядом с ним. Вот лишь пять моментов-примеров, говорящих о том, что в семье Трампов явно не все в порядке...