Принцессы тоже плачут. Жестокие повороты их судеб, о которых вы, возможно, не знали

Она величественно входит в зал: шикарный наряд, сверкающая диадема, лучезарная улыбка... Взгляды всех присутствующих устремлены на нее, потому что она - принцесса, а значит просто обязана лучиться счастьем. Но, вот, закончен бал, задуты свечи и девушка остается одна со своими мыслями. Что тревожит ее, о чем печалиться? Сегодня мы предлагаем вам подборку драматичных, а порой и трагических событий, которые тем или иным образом повлияли на жизни самых титулованных и знаменитых венценосных особ.