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Принцессы тоже плачут. Жестокие повороты их судеб, о которых вы, возможно, не знали

Русский TVNET
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Фото: AP/ScanPix/Коллаж TVNET/reuters

Она величественно входит в зал: шикарный наряд, сверкающая диадема, лучезарная улыбка... Взгляды всех присутствующих устремлены на нее, потому что она - принцесса, а значит просто обязана лучиться счастьем. Но, вот, закончен бал, задуты свечи и девушка остается одна со своими мыслями. Что тревожит ее, о чем печалиться? Сегодня мы предлагаем вам подборку драматичных, а порой и трагических событий, которые тем или иным образом повлияли на жизни самых титулованных и знаменитых венценосных особ.

1

Принцесса Виктория: «У меня была глубокая депрессия, я не существовала»
2

Максима: почему родителям невесты запретили появляться на свадьбе?
3

Летисия: горе в ее семье
4

Кронпринцесса Масако - «японская Диана»
5

Шарлен - грусть, которую она не может скрыть долгие годы
6

Кейт Миддлтон: во что ей мог обойтись невинный розыгрыш на радиостанции?
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