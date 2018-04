Мелании Трамп - 48! Десять интересных фактов, которые вы могли не знать

Последние два года выдались для Мелании очень непростыми. Предвыборная гонка, президентство Дональда Трампа, обязанности первой леди, скандалы на почве измен мужа, выискивание подноготной из ее личной жизни, но, согласитесь, несмотря ни на что, она очень неплохо со всем справляется.

Вот 10 интересных фактов о первой леди США, которые вы могли не знать.

1. Мелания Кнавс (девичья фамилия) родилась 26 апреля 1970 года в Севнице, Словения. Рост Мелании Трамп - 180 см, вес - 62 кг.

2. В 16 лет Мелания поступила на факультет архитектуры и дизайна, но после первого же курса оставила учебу в пользу модельной карьеры.

Переехав в Милан, она стала очень востребованной моделью - начала принимать участие в модных показах не только в Италии, но и во Франции.

3. Мелания за свою модельную карьеру появилась на обложках практически всех самых известных журналов: Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она не раз участвовала в пикантных фотосессиях, из-за которых сейчас нередко страдает ее репутация.

4. Мелания Трамп владеет 5 языками - словенским, английским, французским, сербским и немецким.

5. После переезда из Европы в США она начала работу в модельном агентстве Паоло Замполли, который часто отправлял своих манекенщиц на закрытые вечеринки с богатыми и знаменитыми. Так состоялась встреча будущих супругов - Мелании и Дональда.

Судьбоносное знакомство произошло в сентябре 1998 года во время Нью-Йоркской недели моды. Дональду Трампу на тот момент было 52 года, а Мелании - 28.

По словам теперь уже первой леди США, тогда мистер Трамп не впечатлил ее, тем более что она не знала, чем он занимается (ну, или лукавит, что не знала).

6. Интересно, что на свадьбе Трампов среди 350 гостей были Билл и Хиллари Клинтон, которые через много лет стали соперниками в президентской гонке.

7. На одной из встреч с избирателями

на вопрос о вредных привычках мужа Мелания сказала, что ему следовало бы меньше сидеть в Twitter. Сам Дональд Трамп не раз говорил, что супруга постоянно поправляет его словами «веди себя по-президентски».

Также известно, что Мелания никогда не хотела быть первой леди.

8. 20 марта 2006 года Мелания родила Дональду сына Бэррона. Позже она не раз отмечала, что пятый ребенок Трампа и ее первенец очень похож по характеру на отца. Он любит деловые костюмы, игру в гольф и охотно раздает указания.

9. Мелания Трамп считает себя хорошей мамой, так как умеет слушать. Она признавалась, что всегда готова выслушать проблемы наследника, тем самым оказывая ему поддержку.

10. По данным опроса Washington Post/ABC,

Мелания Трамп была признана наименее популярной супругой кандидата в президенты. Но вы только посмотрите, как хорошо сейчас первая леди США справляется со своими обязанностями!

А еще она регулярно вдохновляет поклонников модными образами.

Присоединяемся к многочисленным поздравлениям Мелании Трамп и ждем новых вестей о первой леди США.