«Щедрый» мистер президент: Трамп признался, что подарил жене на день рождения

Одной из самых красивых в мире первых леди Мелании Трамп живется непросто: постоянные придирки прессы, провокационные фото и неправдивые слухи, тщательный подбор гардероба и организация мероприятий международного уровня. И все это из-за мужа-президента, у которого, как оказалось, даже нет времени на выбор достойного подарка ко дню рождения супруги.

Как вчера сообщал Русский TVNET, очаровательная первая леди США отпраздновала 26 апреля свой 48-й день рождения. Понятно, что в день к Мелании Трамп было приковано внимание всего мира. Даже известный музей мадам Тюссо представил восковую фигуру Мелании в честь ее дня.

А что же подарил любимой жене Дональд Трамп?

Западная пресса получила ответ на этот вопрос из уст самого президента США: «Я подарил ей прекрасную открытку и букет цветов. Знаете, я слишком занят, чтобы заниматься поиском подарков».

Не забыл американский лидер похвалить свою благоверную за то, как она организовала в Белом доме прием на высшем уровне президента Франции Эммануэля Макрона с супругой.

В честь их приезда Мелания устроила фантастический ужин.

Многих удивило, что Дональд Трамп так небрежно отнесся к празднику жены - учитывая недавние проблемы в их отношениях, ему стоило быть более активным и щедрым.

Должно быть, открытка очень красивая...