Названа обладательница титула «Миссис Латвия 2018»

В пятницу, 27 апреля, в Доме культуры ВЭФ прошел финал конкурса «Mrs. Latvija» («Миссис Латвия»), на главный приз в котором претендовали 32 дамы в возрасте от 26 до 45 лет.

В течение нескольких недель красавицы Латвии боролись за титул «Миссис Латвия», удивляя жюри не только своей красотой, но и талантами.

В финале дамы дефилировали в трех показах - в национальном костюме, купальнике и вечернем платье.

Обладателем титула стала рижанка Сигита Цируле.

Читатели TVNET также могли голосовать за свою симпатию. Самое большое количество голосов набрала мамочка троих детей София Скоринкина из Огре.

Конкурс организовала Кристине Линденблате из фонда «Miss & Mrs. Top of the World» и Валерия Малевич из салона красоты «Malevich Beauty Studio».