Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 апреля по 6 мая 2018 года

Василиса Володина — известный российский астролог и телеведущая — эксперт в области прогнозов. Каждая неделя приносит новые возможности, как, впрочем, и новые неприятности. Настраивайте себя на позитивный исход, и вы легко справитесь с любыми проблемами.

В период с 30 апреля по 6 мая не будет происходить никаких серьезных изменений в поведении звезд и планет. Именно поэтому следует сфокусироваться на том, что уже имеется. На этой неделе многим людям удастся избежать негатива и неурядиц, но проблемы не оставят попыток войти в вашу жизнь. Это значит, что придется вступить в сражение с комплексами, страхами и сомнениями. Только так вы сможете сделать себя счастливее и сохранить позитивный настрой.

Овен

Благоприятный день на этой неделе для вас — воскресенье. Это не значит, что в остальные дни вас ждут сплошные неудачи. Огромным плюсом будет ослабление Луны, которая не поднимет свою энергетику выше половинного уровня, что можно расценивать как удачу.

Все тайное станет явным, однако в хорошем смысле слова. Ваши тайны останутся нетронутыми, но вот чужие окажутся как на ладони. Используйте такие знания правильно,

чтобы не прозевать свой успех. Не бойтесь использовать хитрость.

Телец

Вы всегда переживаете расставания тяжело. На этой неделе лучше не принимать серьезных решений относительно любви и дружбы. Дайте людям еще один шанс — сами звезды и планеты велят вам это сделать. Меркурий все еще довольно активен, поэтому он будет требовать осторожности в любви, дружбе и в деловых переговорах. Самые лучшие дни — 2 и 3 мая, когда Луна будет умеренной в знаке Стрельца. В эти дни ваш энтузиазм привлечет к вам удачу.

Близнецы

Ленивые Близнецы останутся позади, а те из вас, кто сможет победить самих себя, окажутся на вершине. Год Желтой Собаки в самом разгаре, поэтому

пришла пора активных действий. Будьте рядом с семьей, друзьями и второй половинкой. Не пропускайте мимо ушей чужое мнение о важных событиях.

Венера все еще слаба, так что придется искать эмоциональную подпитку вокруг себя. Если найдете мотивацию, то и успех не потеряете в грядущий период.

Рак

Ракам поднимет настроение совокупность сил Юпитера, Плутона и Нептуна. Эти три планеты выходят на сцену, когда ничего не меняется в энергетических потоках. Эта троица сейчас сильна, поэтому текущая неделя окажется весьма позитивной. 4, 5 и 6 мая остерегайтесь принятия необдуманных решений. В эти дни ваши действия не будут приносить вам удовлетворения. Успех может оказаться фальшивым. Уверенность пропадет, равно как и любовь к жизни и к работе. Хорошо, что неблагоприятный период выпадает на выходные и пятницу, а не на начало недели.

Лев

Любовная совместимость и совместимость в целом у вас с другими знаками будет не очень хорошей на этой неделе. Постарайтесь как следует выполнять все поручения. Если вы — лидер, то желательно на этой неделе не быть предвзятыми.

Не торопитесь судить о людях по слухам и сплетням. Оперируйте лишь фактами — так вы останетесь на плаву гораздо дольше и не упадете в глаза подчиненных, начальства, друзей и вашей половинки.

30 апреля и на выходных будут благоприятны встречи с близкими, посиделки в гостях, теплые вечера с разговорами, мелкие приятные сюрпризы. Расслабьтесь и наслаждайтесь каждой минутой жизни, не нервничайте.

Дева

Ваш энергетический потенциал на этой неделе возрастет многократно. Останется лишь заполнить эту пустоту чем-то хорошим и полезным. Займитесь спортом, а в выходные съездите на дачу, на природу. Будьте чаще на свежем воздухе в ближайшие семь дней. Опасные дни для вас — 4, 5 и 6 мая. В эти дни вас ждут перепады настроения, капризность, склонность к фобиям и страхам. 30 апреля — очень важный день, поэтому необходимо начать эту неделю правильно. Начните с романтики и флирта. Если вы уже в браке или в отношениях, подарите любимой или любимому тепло и устройте небольшой праздник.

Весы

Весам эти дни принесут множество неприятностей на работе. Если вы не работаете, то проблемы эти будут бытовыми. Может что-нибудь сломаться из техники. Будьте осторожными с электричеством. Венера пока еще слаба, так что справиться с неурядицами быстро не получится. Придется слушать советы близких людей и ждать, пока все нормализуется. Это касается и любовной сферы, и деловой. Покупки лучше пока не совершать, если они не могут называться вынужденными. Постарайтесь поберечь финансы.

Скорпион

Мотивация к действиям будет появляться у вас постепенно, потому что к концу недели Луна, ваш главный враг, потеряет всю энергию полностью.

Постарайтесь перенести все самые важные дела на пятницу. Если будет возможность справиться с ними в понедельник и вторник, то лучше тоже воспользоваться такой возможностью.

Не давайте пустых обещаний себе и окружающим и не берите деньги в долг. Используйте только те ресурсы, которые у вас есть прямо сейчас. У вас имеются все шансы одержать победу над оппонентами в любых сферах жизни, пока Марс очень силен.

Стрелец

Успех не приходит просто так. Он рождается внутри вас, а только потом трансформируется в окружающие вас энергетические потоки. Удача в эти семь дней будет зависеть лишь от того, насколько вы правильно расставите приоритеты. Проблем будет мало, потому что Солнце невероятно стабильно и спокойно, а Луна вам не особо мешает. Стать счастливее — это задача каждого из вас. Поддерживайте свои намерения и не бойтесь рисковать в любви. Что касается денег и работы, то в этой сфере лучше немного прибавить осмотрительности. Творческий настрой поможет найти выход из самых сложных ситуаций.

Козерог

Ваша страсть и напористость помогут вам показать миру весь свой внутренний потенциал.

Вы сможете произвести впечатление на людей, оставить в их сознании определенный след. В бизнесе, делах и финансах вам определенно может крупно повезти,

потому что судьбоносные встречи окажутся весьма позитивными. В любви вас ждет кризис отношений, который может быть как глубинным, так и вполне очевидным. Решать неурядицы в семье не стоит в одиночку. Сохраняйте спокойствие и идите на уступки. Потерпите немного, если вам хочется изменить условия на более удобные для вас.

Водолей

Как можно больше старайтесь общаться с людьми, знакомиться. Делать это можно на улице, на работе, в университете. Лучше всего знакомиться на расстоянии, в социальных сетях. Таким образом вы избавитесь от застенчивости и страхов. Если вы думаете, что в одиночку можете справиться с чем угодно, это может быть так, однако на этой неделе лучше не геройствовать. Вы — не супергерой, а человек, у которого есть свои проблемы, страхи и комплексы, и это нормально. Если вы будете реалистами, то все станет на свои места.

Рыбы

Эта неделя будет полна важных событий, многие из который обойдут вас стороной, но только внешне. Это не будет заметно, но многие жизненные аспекты для вас преобразятся.

Не бойтесь планировать дела и пожинать плоды своих трудов. Прошлое, настоящее и будущее будут настолько тесно переплетены, что вам покажется, будто жизнь кипит вокруг вас.

Возможно, так и будет, поэтому не теряйте времени даром. Старайтесь уловить суть происходящего. Вам обязательно повезет, потому что Меркурий все еще стабилен и не несет огромных проблем.

Ваша жизнь скоро изменится, потому что весна подходит к концу. Завершающий ее этап, месяц май, должен будет подарить вам огромную удачу вне зависимости от принадлежности к тому или иному знаку Зодиака. Энергия жизни сейчас кипит, потому что все расцветает. Василиса Володина желает вам преодолеть все трудности и найти свой источник изобилия.