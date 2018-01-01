Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2018 года: история, приметы, советы

Вальпургиева ночь считается самой загадочной и мистической. Праздник имеет богатую историю, а также множество ритуалов и обрядов, с помощью которых можно избавиться от трудностей и привлечь желаемое.

Свое название этот день получил в честь святой Вальпургии, которая была дочерью короля Саксонии. Девушка стала монахиней и за свою жизнь сотворила немало чудес, помогала людям в сложных ситуациях и отводила от них беды. После смерти ее почитали как святую и покровительницу моряков.

Однажды после очередной реставрации могилу Вальпургии разрушили вандалы. После этого монахиня явилась к виновнику случившегося и сильно его напугала. Позднее 1 мая установили день памяти святой Вальпургии.

С течением времени праздник приобрел мистическую окраску. Считается, что в ночь с 30 апреля на 1 мая ведьмы собираются на шабаш, проводят различные обряды. В связи с этим в народе появилась масса примет и ритуалов, способных уберечь людей от разгула нечисти и неприятностей.

Приметы на Вальпургиеву ночь

Считалось, что умывание росой во время праздника помогает сохранить красоту и молодость. Наши предки перед рассветом обязательно проводили ритуал омовения, чтобы сохранить здоровье и силы на весь год.

Тем, кому в ближайшее время предстоит выйти замуж, стоит попить воды из колодца. Эта вода считается целебной, приносит здоровье и увеличивает шанс в ближайшее время зачать и выносить здоровое потомство.

На рассвете сорвите веточку вербы и высушите ее. Отдайте растение путешествующему человеку, чтобы верба вернулась к вам с прибылью и прекрасными вестями. По возвращении верба послужит вам отличным оберегом в дальних странствиях и долгой дороге.

Если вы хотите привлечь внимание понравившегося мужчины, то во время Вальпургиевой ночи нарвите плюща и сделайте из него венок. Он поможет вам стать неотразимой в глазах возлюбленного.

В день праздника нельзя приносить в дом сирень. Ее запах будет способен одурманить и негативно повлиять на эмоции. Опасность растение несет для больных людей, состояние которых может сильно ухудшиться.

В Вальпургиеву ночь снятся вещие сны. Обязательно запомните все, что с вами происходило во сне, чтобы потом суметь трактовать увиденное.

В Вальпургиеву ночь каждому потребуется дополнительная защита от злых сил. Эзотерики рекомендуют не расставаться с оберегами от зла и порчи, а также поменьше смотреть в глаза незнакомым людям. В вечернее и ночное время избегайте также смотреться в зеркала. Считается, что через них темная сила может воздействовать на человека.