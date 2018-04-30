Жизнь непредсказуема: Бузова переполошила Сеть снимком в свадебном платье

Пожалуй, самая обсуждаемая на сегодняшний день российская телеведущая, светская львица, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова знает, как заставить всех говорить о себе. Для этого ей достаточно лишь опубликовать одно-единственное фото, которое будет обсуждать весь Рунет.

Гастрольный тур по городам России, запись новых песен, съемки очередных выпусков реалити-шоу «Дом-2» — в графике Ольги Бузовой нет ни одной свободной минуты. Какая уж тут личная жизнь? И все же 32-летняя знаменитость не теряет надежды встретить своего единственного. Или она уже его встретила? 30 апреля в своем Instagram Ольга опубликовала фото… в свадебном платье.

«Жизнь такая непредсказуемая... все может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю», — написала под снимком Ольга и добавила традиционный в таких случая хэштег #счастьелюбиттишину.

Подписчики Бузовой тут же начали поздравлять ее с радостным событием, но, думается нам, речь не идет о настоящей свадьбе. Скорее всего, это или кадр из нового клипа, о премьере которого певица сообщит в ближайшее время, или же фото с бэкстейджа съемок реалити-шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого телеведущая надеется найти мужчину своей мечты.