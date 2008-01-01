Фотоистория-сказка: одна женщина, одно платье, 42 страны, 442 569 км

Пара любителей приключений выбрала невероятно романтичный способ отпраздновать 10-летний юбилей своего бракосочетания. Джефф и Дженнифер Салваж преодолели более 440 тысяч километров, чтобы осуществить свою мечту - «повторить свадьбу» и сделать фото с невестой в одном и том же платье в разных уголках мира. Эта серия потрясающих снимков получила название «Одно платье. Одна женщина. Один мир».

Влюбленные связали себя узами брака на острове Пасхи в Чили в мае 2008 года, и уже тогда у них возникло желание пережить это самое яркое в своей жизни событие в как можно большем количестве мест на планете. В итоге Джефф и Дженнифер Салваж побывали в Китае, Франции, Новой Зеландии, Ватикане - всего в 42 странах мира, в каждой из которых провели фотосессию.

Дженнифер позировала супругу во время полета на параплане, на санях в собачьих упряжках, под водой, сидя на отвесных скалах и даже забивая мяч на баскетбольной площадке NBA.

Стоит отметить, что Джефф - профессиональный фотограф, чем объясняется особенная красота этих снимков. Правда, во время работы над проектом он два раза основательно переохладился и сломал пору ребер, но ни о чем не жалеет - оно того стоило. Смотрите завораживающие фото!