Елена Ваенга нашла своего «двойника» среди моделей Chanel

Популярная российская исполнительница Елена Ваенга была потрясена, узнав о том, что у нее есть «двойник» среди моделей бренда Chanel.

Снимок похожей на нее манекенщицы Елена не так давно опубликовала на своей страничке в Instagram. В подписи к этому посту певица написала лишь одну фразу: «Я одна это вижу?.. Ну это ж даже не смешно...»

Фанаты приняли правила игры своей любимицы и вспомнили теорию о том, что у каждого в мире есть восемь «двойников». А некоторые стали утешать Елену, настаивая на том, что она выглядит в разы естественнее и привлекательнее, чем ее «копия».