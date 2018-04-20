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Елена Ваенга нашла своего «двойника» среди моделей Chanel

Русский TVNET/topnews.ru
Фото: instagram.com/vaengaofficial

Популярная российская исполнительница Елена Ваенга была потрясена, узнав о том, что у нее есть «двойник» среди моделей бренда Chanel.

Снимок похожей на нее манекенщицы Елена не так давно опубликовала на своей страничке в Instagram. В подписи к этому посту певица написала лишь одну фразу: «Я одна это вижу?.. Ну это ж даже не смешно...»

я одна это вижу?..... ну это ж даже не смешно.....

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Фанаты приняли правила игры своей любимицы и вспомнили теорию о том, что у каждого в мире есть восемь «двойников». А некоторые стали утешать Елену, настаивая на том, что она выглядит в разы естественнее и привлекательнее, чем ее «копия».

я и кто то хитрый😉#айфончик

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