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Принц Гарри и Меган Маркл выбрали карету для свадебной процессии

Русский TVNET
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Фото: AFP/EPA/Scanpix

В преддверии 19 мая - торжественного дня бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл - стало известно, какую карету выбрали жених и невеста для свадебной процессии.

После официальной церемонии молодожены сядут в открытый экипаж Ascot Landau - одну из пяти карет, принадлежащих королевской семье, сообщила накануне пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

В такой же карете ехала на свадьбе Кейт Миддлтон в 1911 году ее сестра Пиппа в сопровождении цветочных девочек, а в похожем варианте - принц Гарри.

FOTO: AP/AFP/Scanpix
FOTO: AP/AFP/Scanpix

Этот экипаж королевская семья использует во время коронации, важных государственных визитов и, конечно, свадеб.

По данным Sky News, на случай дождя подобран и закрытый вариант кареты - это застекленная Scottish State Coach с крышей, построенная в 1830 году и отреставрированная в 1969-м.

В таком экипаже королева Елизавета II выезжала на публику в свой 90-летний юбилей.

FOTO: AP/ScanPix
FOTO: AP/AFP/Scanpix
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