Принц Гарри и Меган Маркл выбрали карету для свадебной процессии

В преддверии 19 мая - торжественного дня бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл - стало известно, какую карету выбрали жених и невеста для свадебной процессии.

После официальной церемонии молодожены сядут в открытый экипаж Ascot Landau - одну из пяти карет, принадлежащих королевской семье, сообщила накануне пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have selected the Ascot Landau carriage for their procession through Windsor Town after their wedding on May 19th. pic.twitter.com/uR9bKgqmiX— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 2, 2018

В такой же карете ехала на свадьбе Кейт Миддлтон в 1911 году ее сестра Пиппа в сопровождении цветочных девочек, а в похожем варианте - принц Гарри.

FOTO: AP/AFP/Scanpix

FOTO: AP/AFP/Scanpix

Этот экипаж королевская семья использует во время коронации, важных государственных визитов и, конечно, свадеб.

По данным Sky News, на случай дождя подобран и закрытый вариант кареты - это застекленная Scottish State Coach с крышей, построенная в 1830 году и отреставрированная в 1969-м.

В таком экипаже королева Елизавета II выезжала на публику в свой 90-летний юбилей.

FOTO: AP/ScanPix