Принц Гарри и Меган Маркл выбрали карету для свадебной процессии

После официальной церемонии молодожены сядут в открытый экипаж Ascot Landau - одну из пяти карет, принадлежащих королевской семье, сообщила накануне пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have selected the Ascot Landau carriage for their procession through Windsor Town after their wedding on May 19th. pic.twitter.com/uR9bKgqmiX— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 2, 2018