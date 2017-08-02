Юные близняшки сводят мир с ума! Никогда не догадаетесь, чьи они сестры...

Западные СМИ нашли 17-летних близняшек, способных затмить 16-летнюю Кайю Гербер. Сестры известного певца только начинают строить карьеру моделей, но ими уже восхищаются тысячи Интернет-пользователей.

Мы часто рассказываем о звездных детях, которые стали не менее популярны, чем их родители.

Пока весь мир обсуждал рождение внуков Хулио Иглесиаса, его красавицы-дочери Виктория и Кристина неожиданно завоевали популярность в Сети.

Наследницы певца и его супруги, экс-модели Миранды Рейнсбургер, хотят пойти по стопам своей мамы.

До недавнего времени сестры Энрике Иглесиаса были сосредоточены на учебе. Однако осенью прошлого года девушки начали делать первые шаги на пути к своей мечте - Кристина и Виктория снялись для обложки издания Hola!.

Многие Интернет-пользователи уверены, что у стройных кареглазых блондинок-близняшек есть все шансы покорить мир фэшн-индустрии.

Их знаменитый брат также считает, что Кристина и Виктория могут стать топ-моделями. А вы согласны с Энрике Иглесиасом?

17😄🎈🎉🎂❤️ A post shared by Cristina Iglesias (@cristinaiglesiasr) on May 1, 2018 at 9:21am PDT

⚡️ A post shared by Cristina Iglesias (@cristinaiglesiasr) on Aug 2, 2017 at 10:02am PDT

busy busy A post shared by Victoria Iglesias (@victoriaiglesiasr) on Nov 8, 2017 at 1:46pm PST

@holacom ❤️ A post shared by Victoria Iglesias (@victoriaiglesiasr) on Oct 25, 2017 at 6:44am PDT

sista sista A post shared by Victoria Iglesias (@victoriaiglesiasr) on Aug 17, 2017 at 10:00am PDT

monday blues A post shared by Cristina Iglesias (@cristinaiglesiasr) on Feb 26, 2018 at 10:26am PST