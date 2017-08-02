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Юные близняшки сводят мир с ума! Никогда не догадаетесь, чьи они сестры...

woman.ru/Русский TVNET
Фото: instagram.com/cristinaiglesiasr

Западные СМИ нашли 17-летних близняшек, способных затмить 16-летнюю Кайю Гербер. Сестры известного певца только начинают строить карьеру моделей, но ими уже восхищаются тысячи Интернет-пользователей.

Мы часто рассказываем о звездных детях, которые стали не менее популярны, чем их родители.

Пока весь мир обсуждал рождение внуков Хулио Иглесиаса, его красавицы-дочери Виктория и Кристина неожиданно завоевали популярность в Сети.

Наследницы певца и его супруги, экс-модели Миранды Рейнсбургер, хотят пойти по стопам своей мамы.

До недавнего времени сестры Энрике Иглесиаса были сосредоточены на учебе. Однако осенью прошлого года девушки начали делать первые шаги на пути к своей мечте - Кристина и Виктория снялись для обложки издания Hola!.

Многие Интернет-пользователи уверены, что у стройных кареглазых блондинок-близняшек есть все шансы покорить мир фэшн-индустрии.

Их знаменитый брат также считает, что Кристина и Виктория могут стать топ-моделями. А вы согласны с Энрике Иглесиасом?

17😄🎈🎉🎂❤️

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busy busy

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@holacom ❤️

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sista sista

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monday blues

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favorite place

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