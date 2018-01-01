Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 мая 2018 года

Василиса Володина — один из самых популярных астрологов в России. И это не случайно, поскольку ее прогнозы всегда помогают людям становиться счастливее.

В период с 7 по 13 мая можно изменить жизнь к лучшему, потому что весна все еще продолжается, но динамика изменения энергетических потоков будет снижена, ведь близится середина мая. Звезды и планеты расположились таким образом, что все сейчас будет достаточно спокойным и понятным. Уже со следующей недели для многих знаков Зодиака начнется период глобальных изменений, но в данный моментас все планеты, Солнце и Луна в спокойствии, а их характер предсказуем. Так что сейчас изменения могут быть ожидаемыми и вполне управляемыми. Можно без страха осуществлять любые планы, налаживать гармонию в доме. Дом будет вашей крепостью.

Овен

Особое внимание стоит уделить амурным делам в этот период времени. Любовная совместимость с другими знаками Зодиака у вас будет достаточно высокой. Это можно использовать для знакомства и романтики, а можно пользоваться своей харизмой и энергетикой в качестве инструмента получения всеобщего признания. На работе вам тоже нужно будет показать себя, чтобы получить одобрение коллег и начальства.

Это будет очень хороший период для переворотов, для изменения направления движения. Не навязывайте свою волю другим людям, но и не стойте в стороне. Действуйте максимально осторожно, максимально тихо.

Не давайте громких и пустых обещаний — следуйте кодексу честного человека. Соблюдайте не только моральные нормы, но и юридические законы, чтобы не накликать на себя беду. Все будет хорошо — нужно лишь немного здравого смысла.

Телец

Осуществить мечту на этой неделе вам поможет собственное преображение. Не стесняйтесь тратить деньги на создание нового образа или изменение старого. Можно смело отправляться в путешествия, в отпуск. Главное — чтобы вы делали то, что хочется больше всего. Не терпите, если можно избавиться от всего негативного вокруг вас.

Из-за сильной и относительно стабильной Луны на этой неделе будет много приятных случайностей для вас. Иными словами,

вы станете более удачливыми. Не принимайте это как должное — просто идите своим путем, не полагаясь на случайную фортуну. Продолжайте свой путь, захватывая инициативу и буквально выдирая успех из лап судьбы и ваших врагов.

Стремительность и неожиданность помогут вам совершить революционный прорыв в любой сфере жизни.

Близнецы

Ваш характер и ваша сущность говорят сами за себя. Если будете знакомиться с людьми — не хвастайтесь своими достижениями. Они сами все увидят в вас, а если что-то будет не понятно, спросят. Творческий настрой лучше спрятать подальше, потому что Солнце до сих пор умеренно сильное. Оно все еще частично блокирует позитивную энергию Меркурия. На этой неделе здравый смысл и логика укажут вам верный путь в любви, делах, финансах.

Нестандартное поведение и необычные решения пока придержите. Также не стоит переживать по мелочам — просто делайте свою работу, занимайтесь любимым делом. У вас все получится, нужно только перестать желать больше, чем вам и так уже дано.

Скромность — ваше главное оружие в борьбе за место под солнцем. Будьте самими собой, пока Меркурий не стал сильнее, а Солнце слабее.

Рак

Вас могут настигнуть глубинные переживания. Хватит смотреть в прошлое, занимаясь никому не нужным самоанализом. Ваши старые ошибки — это то, что должно остаться в дне вчерашнем. Постарайтесь увидеть будущее у себя в мыслях, нарисовать его таким, каким его хочется видеть. От вас потребуется развитие личности, развитие взглядов на мир. Повышайте свою эрудицию, тянитесь к знаниям.

Если вы хотите стать независимыми или продлить это чувство, то придется постараться. Не просите помощи у тех, кто потребует от вас платы. Принимайте помощь от людей, которые подарят вам ее безвозмездно.

Пока Луна сильная, 9, 10 и 11 мая, все будет в ваших руках. Стремитесь к улучшению во всех сферах жизни, но не бегите впереди паровоза. Ищите новых друзей, соратников.

Лев

Следите за своим здоровьем на этой неделе. Особенно придется это делать тем из вас, кто уже немолод. Сохранить молодость необходимо внутри себя. Ваша сила воли и желание увидеть достижение заветных целей — вот наилучшее топливо для вас сейчас. Бунтарский дух окажет заметную и положительную поддержку вам и вашим делам, обязанностям.

В любви постарайтесь вывести отношения на новый уровень либо избавиться от больных отношений, погрязших в негативе и проблемах.

Это будет прекрасная неделя для любовных признаний, для планирования совместных дел на будущее. Если вы пока одиноки, то оставьте все как есть — любовь сама вас настигнет в самый неожиданный момент.

Расставьте приоритеты правильно.

Дева

Привлечь деньги и любовь в свою жизнь вам поможет стремление к повышению интеллекта. Не бойтесь трудностей, учитесь, принимайте новые знания, повышайте уровень образованности. Ваша эмпатия на этой неделе достигнет новых высот, поэтому не слишком сильно пытайтесь помогать людям, погрязшим в проблемах. Вы можете застрять в хороших делах, забыв о том, что вам необходимо помогать и себе самим.

Нервозный характер сам по себе очень опасен, а на этой неделе планеты и звезды выстроятся так, что у вас в окружении может появиться источник дополнительного негатива. Это значит, что нужно просто взять и начать работать над собой, над своим мироощущением.

Бунтарский дух лучше немного поубавить, потому что так вы только спровоцируете новые конфликты, без которых и так будет, скорее всего, несладко.

Весы

Чтобы избежать порчи, сглаза и не привлекать к себе лишний негатив, постарайтесь не воевать ни с кем открыто. Откройте миру только свои позитивные стороны, чтобы не случилось никакой катастрофы в личной жизни. Отдельно следует отметить стремление к стереотипному мышлению, которое может вас заставить идти по пути наименьшего сопротивления. Не слушайте то, о чем говорят у вас за спиной. Это не так важно сейчас.

Ваш внутренний мир под угрозой, потому что Солнце все еще активно, а Венера все еще обессилена в знаке Близнецов.

Уверенность в себе не поможет вам выбраться за пределы черной полосы. Только смирение и стойкость укажут вам путь к избавлению от неудач. Так или иначе, но эта неделя будет крайне важна для вашего будущего.

Это касается как любви, так и дел финансовых, работы.

Скорпион

Постарайтесь понять или вспомнить, каково ваше главное достоинство. Вы крайне необычная личность, ведь сами звезды говорят вам, что вы невероятны. Так было и будет всегда, но у вас есть черты характера, которые не позволяют раскрыть свой потенциал полностью. Вы, словно загипнотизированные, идете к своей цели, но забываете о том, что существует множество разных путей.

Вы можете остаться в уединении сейчас, но в период с 7 по 13 мая вам лучше заручиться поддержкой людей.

Коллективный труд — это лучший выбор для любых Скорпионов. Найдите то, что вы можете предложить людям. Абсолютно точно у вас есть то, что вы можете подарить окружающим. Делитесь своими эмоциями, опытом, любовью и теплом.

Это ваше время, но время не легкое.

Стрелец

Вера в себя и в дело, которым вы занимаетесь, — это то, чему вас учить не стоит, но именно сейчас у вас могут появиться проблемы с уверенностью. Вас могут начать шантажировать близкие люди, давя на жалость. Если вы не прогнетесь под тяжелым натиском проблем, то сможете эту неделю сделать невероятно продуктивной. Есть еще один путь — полная индифферентность, безразличие. Можно просто расслабиться как следует.

Обходить препятствия или же идти на столкновение лоб в лоб — выбор сугубо ваш.

Не стройте иллюзий и не обманывайте себя, чтобы все осталось как прежде. Получайте от жизни удовольствие, стараясь не зацикливаться на сострадании, чувствительности.

Ваша главная задача сейчас — привлечь счастье в дом посредством своей независимости.

Козерог

Мстительные люди на этой неделе не будут получать никаких дополнительных поощрений со стороны Вселенной, звезд и планет. Вы же окажетесь в немного ином положении. Преодоление трудностей — это не то, на чем следует сосредотачиваться. Сейчас вам нужно показать своим врагам и недоброжелателям все, на что вы способны. Не пропускайте мимо удары врагов — отвечайте им жестко и своевременно, чтобы вас не приняли за мягкотелых людей.

Хитрые Козероги станут более счастливыми, потому что смогут найти лазейки в морали и законе. У вас получится преодолеть трудности, если вы избавитесь от зависимостей, которые тратят ваше время и силы.

Жадность и переедание — ваши главные враги на эти семь дней. Чаще бывайте на свежем воздухе.

Водолей

Не обращайте внимание на то, что говорят окружающие о ваших отношениях со второй половинкой. Советы людей будут наполнены ложью и завистью, так что полагайтесь только на любовную совместимость, представления о которой остались у вас внутри.

Не позволяйте никому играть на ваших чувствах, изменять ваше отношение к любимому человеку. Вообще, против вас могут начать строить козни и распускать о вас слухи. Не бойтесь — они будут работать на вас. Это скрытая удача, которой придется просто довериться полностью.

Полагайтесь на интуицию в финансовых делах, в работе и в делах. Важные документы пока не стоит подписывать, но если вы почувствуете, что время пришло, — действуйте. Это будет прекрасный момент для творческого труда, для нестандартных решений и поиска новой работы. Собеседования должны пройти успешно.

Рыбы

Рыбам следует заняться поиском новых увлечений и хобби. Сильная Луна поспособствует успешному поиску новых источников дохода. Пока Меркурий умеренно сильный, жизнь будет подбрасывать вам новые задачки, решение которых будет спрятано между строк.

Ваши ранимость и мягкость окажутся несвоевременными, так что сохраняйте жесткость до последнего. Ближе к выходным дипломатический настрой станет хорошим способом решения проблем, но на буднях старайтесь быть как можно более активными и бескомпромиссными.

Потребность в общении может возрасти, поэтому одиноким Рыбам придется несладко. Решить эту проблему помогут поездки, смена остановки. Не стремитесь наладить контакт с каждым встречным человеком в попытках найти общение и взаимопонимание. Будьте самодостаточны.