Какие числа являются для вас несчастливыми: нумерология все объясняет

Каждый человек подсознательно или вполне осознанно ищет для себя какие-то талисманы. Кому-то везет в дождь, кому-то помогают камни, кому-то — другие украшения или случайные находки. Однако многие забывают про числа, которые также способны привлекать или отталкивать удачу.

Энергетика чисел известна людям с древности. Нумерология — наука, изучающая свойства чисел, их энергетику, влияние на судьбу, на жизнь, на интересы и удачу человека. Рассчитать свое персональное число удачи можно без особых проблем, но как быть с несчастливыми — это другой вопрос.

Несчастливые числа

Есть три типа чисел — позитивные числа-талисманы, нейтральные и негативные. Многие думают, что несчастливых чисел не бывает, но это не так. Позитивных чисел — одно или два. Негативных — одно или вовсе нет. Нейтральных, получается, 6 или 8.

Несчастливые числа мешают вам правильно оценивать свои возможности, быстро находить выход из сложившейся ситуации. Они затуманивают разум и мешают достигать успеха.

Их необходимо по возможности избегать — например, не носить одежду с такими числами, не использовать номер телефона, в котором есть это число.

Если вы придете в ресторан или кафе, в названии которого есть несчастливое число, это не будет страшно. А вот если вы будете туда ходить каждый день, то возможность потери удачи появится. Слишком сильно зацикливаться на этом не стоит, но обезопасить себя все же следует.

Расчет счастливых и несчастливых чисел

Вам понадобится дата вашего рождения. Разберем расчет на примере даты 19.10.1987. Счастливые числа рассчитываются двумя независимыми путями. Первый — сложение цифр дня рождения. 1+9=10. В нумерологии есть только 9 чисел — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Именно поэтому, если получается число больше 9, то складываются составляющие его цифры еще раз. 1+0=1. Таким образом, получаем первое счастливое число — Единицу.

Второе счастливое число — это сумма всех цифр даты рождения. 1+9+1+0+1+9+8+7=36. Проводим аналогичную операцию с получившимся числом, если оно больше 9: 3+6=9. Это наше второе счастливое число.

Далее необходимо выявить несчастливые числа. Перед этим нужно отметить один немаловажный факт.

Если у вас получилось только одно число-талисман, то строго несчастливых чисел для вас быть не может. Получается так, когда первые два числа одинаковые.

Это довольно частая ситуация. Итак, если они совпадают, то у вас одно число-талисман, а все остальные нейтральные.

Если же у вас, как в нашем примере, получилось два разных числа, то несчастливое число получается при помощи простых расчетов. Необходимо из большего вычесть меньшее. 9-1=8. Это и есть самое опасное число в нашем примере.

Остается добавить, что

определяющим фактором удачи в жизни каждого человека являются его мысли. Именно они делают нас счастливее и удачливее. А числа — лишь дополнение, приятный бонус.

Следите за тем, какие из них вас окружают, ведь, быть может, именно из-за них у вас сейчас полоса неудач.